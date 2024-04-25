Албанские политиканы юга Сербии пожаловались главной сербофобке ЕС на «дискриминацию»

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Известная своими антисербскими инициативами и лоббированием албанцев докладчица Европарламента по Косово Виола фон Крамон-Таубадель встретилась с политиками албанской диаспоры юга Сербии. После чего выступила с агрессивным заявлением в адрес сербского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фон Крамон провела встречу с Шаипом Камбери, Ардитой Синани и Рагми Мустафи в Страсбурге, куда албанские политики с юга Сербии отправились с трехдневным визитом. Что характерно, деятельность всех этих политиканов, отстаивающих нарочито сепаратистские убеждения, спонсируется «правительством Косово».

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«Их систематическая дискриминация со стороны руководства Сербии неприемлема и должна быть немедленно прекращена», – прокомментировала итоги встречи, согласно ее же характеристике с « политическими представителями албанского меньшинства юга Сербии», в своей безапелляционной манере заявила фон Крамон.

При этом албанское меньшинство, проживающее в сербской Прешевской долине, имеет в Сербии большую степень автономии, своего представителя в Народной скупщине, но традиционно негодует по поводу обязанности вывешивать сербские триколоры в своих муниципальных общинах и учить детей в школах на сербском языке, а также отмечать государственные праздники Сербии.

Прешевская долина на юге Сербии состоит из трех муниципалитетов – Прешево (89% албанцев), Медведжа (32%) и Буяновац (61%). Здесь сильны сепаратистские настроения.

В 1999 году на волне событий в Косово в Прешевской долине была создана албанская сепаратистская «Армия освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца» – UÇPMB, которая начала террористическими методами действовать против югославских органов власти. Однако после того как прозападная оппозиция свергла Слободана Милошевича, новой власти удалось договориться о невмешательстве НАТО в конфликт, после чего боевики были зачищены в результате контртеррористической операции «Браво». Но албанская община получила большие преференции.