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Президент Независимого союза частного сектора Юсуф Аземи (на фото) заявил, что за первые шесть месяцев Косово покинуло более 200 тысяч рабочих.

В интервью Telegrafi он рассказал, что в основном край покидают строители и работники отрасли общественного питания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Цифру в 200 тысяч человек в профсоюзе получили, анализируя данные о людях, покидавших Косово автобусными и самолетными рейсами. И не возвращавшихся.

«По нашим данным, эта цифра составляет более 200 тысяч работников. Я знаю, что для некоторых это не очень серьезная цифра. Однако мы подсчитали, что в частном секторе Косово заняты где-то около 250 000 работников… Мы пришли к цифре, которая в нашем случае намного выше. Однако мы округлили это число за первые шесть месяцев до более чем 200 000 работников. Если принять во внимание и сравнить количество работников в частном и государственном секторе, то оно составляет около 92 процентов в частном секторе и 7 процентов в государственном секторе», – сообщил Аземи.

Он подчеркнул, что нехватка квалифицированных рабочих вызывает стагнацию многих крупных проектов. При этом так называемое «правительство» албанских сепаратистов не предпринимает ничего, чтобы остановить тенденцию исхода рабочих.

«Можно сказать, что выезд рабочей силы в этом году намного выше, чем в предыдущие годы… Как партнеры правительства, мы предложили сесть с его представителями и работодателями и предложить им некоторые решения, но первые оказались не заинтересованы в этом. Фактически, сейчас Косово расплачивается за это», – заключил Аземи.

При этом надо отметить, что сепаратистский режим Альбина Курти больше занят вопросом, как выдавить из Косово последних сербов, на что с патологическим упорством тратит все силы, абсолютно не занимаясь экономическими и социальными проблемами края.