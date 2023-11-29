Албанские раскольники захватили в Косово сербскую церковь 15 века

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Группа с албанцев во главе с попом-расстригой из Албании вломились в церковь Архангела Михаила СПЦ в селе Ракица муниципалитета Подуево в Косово.

Они заявили о намерении создать в храме «церковь Фана Ноли» раскольничьей «Албанской национальной православной церкви», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Рашко-Призренская епархия Сербской Православной Церви назвала произошедшее преступным актом – лишь одним из серии, событий, направленных на хищение духовного и культурного наследия Сербской Православной Церкви. Иными словами, частью процесса, направленного на «албанизацию» или «косоваризацию» сербского духовного и культурного наследия края.

Захват сербской церкви 15 века произошел людьми во главе со «священником» неканонической «Албанской национальной православной церкви» Николой Джуфкой – жителем албанского Эльбасана. Что характерно, на это событие также отреагировали в канонической Албанской Православной Церкви, одним из создателей которой и был албанский и американский религиозный, общественный и политический деятель; епископ Фан (Феофан) Ноли. Который, впрочем не был канонизирован АПЦ, и признается святым только раскольниками- националистами.

«Никола (Блажде) Джуфка не является православным священнослужителем и не признается таковым ни одной христианской церковью ни в одной стране. Он утверждает, что его рукоположил некий человек сербско-румынского происхождения, не имеющий никакой связи с Православной Церковью и не являющийся ее священнослужителем. Это просто обман общественности. Никола представляет только себя, у него нет ни церкви, ни общины верующих, несмотря на его помпезные заявления, которые он время от времени делает в СМИ», – говорится в обращении по поводу Албанской Православной Церкви.

По имеющимся данным православие в Албании исповедуют 10% населения – албанцы и местные греки. В Косово православных албанцев нет.