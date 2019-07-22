Албанские сепаратисты арестовали сербов в ответ на вызов Харадиная в Гаагу

22.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Албанские сепаратисты начали предсказуемую травлю сербов Косово в ответ на вызов «премьер-министра» Рамуша Харадиная трибуналом в Гааге, который будет рассматривать его причастность к этническим чисткам славян в незаконно отторгнутом от Сербии крае.

Об этом сообщил директор Канцелярии по вопросам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

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По его данным, албанские силовики арестовали на границе с центральной Сербией семью беженца Горана Станишича (его самого, супругу и сестру). Станишич покинул свой дом еще в 1999 году, однако периодически приезжает в родную деревню, сообщает информагентство Beta.rs.

Косовары заявили о возможной причастности Станишича к военным преступлениям во времена борьбы Сербии за целостность своего государства против сепаратистов.

«Началось ожидаемое давление на сербов в Косово и Метохии. Очевидно намерение Приштины в связи с вызовом вожаков «Освободительной армии Косова» в Гаагу сделать своеобразный противовес, чтобы успокоить свою собственную общественность, а также еще раз попробовать создать для международных институтов и СМИ фальшивую картину, где сербы – главные преступники», – сказал Джурич.

По его мнению, арест Станишича «является еще одним из серии случаев запугивания сербов с целью завершения этнической чистки в южной сербской провинции, особенно на севере Косово и Метохии».

«Даже это, как и многие аналогичные предыдущие попытки, не сломит волю сербского народа остаться и выжить на своей земле при решительной поддержке своего государства Сербии», – сказал Джурич в заявлении.

Он решительно осудил арест Станишича и «активацию некоторых секретных списков с ложными обвинениями», потребовав немедленного освобождения сербского гражданина.

В заявлении говорится, что власти Сербии оказывают правовую помощь семье Станишича.