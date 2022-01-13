Албанские сепаратисты испортили Православный Новый год сербскому анклаву Грачаница в Косово

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вооруженные до зубов боевики так называемого «спецназа МВД Косово ROSU» ворвались в здание муниципалитета сербского анклава Грачаница, избив пытавшегося их остановить охранника.

Перепугав всех, непрошеные гости даже не удосужились объяснить причину своего «визита», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Атака боевиков ROSU стала полной неожиданностью для работников муниципалитета Грачаница. Самое удивительное, что проникнув в здание, обойдя его, люди в черном с автоматами и в масках ушли так же, как и явились – без объяснения причин, предварительно избив охранника, пытавшегося встать у них на пути.

«Недопустимо и крайне недемократично, чтобы без объяснений и официального решения суда спецназовцы врывались в муниципальное здание, грубо демонстрируя силу в отношении сотрудника службы безопасности, получившего тяжелую психологическую травму и находящегося под медицинским наблюдением в Клиническом центре, – было сказано в заявлении информационного центра муниципалитета Грачаница. – Это показатель того, насколько демонстрация силы в духе улицы характерна для так называемых демократических институтов Косово, которые должны заниматься защитой безопасности каждого гражданина, независимо от вероисповедания и национальности… Муниципалитет Грачаницы продолжает беспрепятственно работать, и такие лицемерные и недемократические нападки на учреждение, которое служит всем гражданам, не помешают нам идти путем служения нашему народу на этой территории. Такое давление не заставит нас отказаться от своей идентичности, веры и традиций».

Также власти муниципалитета Грачаница призвали все соответствующие международные институты и посольства осудить нападение, а оккупационный контингент KFOR усилить свое присутствие на местах, чтобы защитить население от возможных новых провокаций со стороны полиции.

И, тем не менее, боевикам удалось подпортить празднование Православного Нового года, поскольку во избежание провокаций муниципалитет отказался от идеи обеспечить подвоз населения в центр анклава муниципальным транспортом.

«В связи с жестокими действиями Косовской специальной полиции и в целях предотвращения возможных провокаций муниципалитет Грачаницы информирует общественность о том, что организованный транспорт на Грачаницу сегодня отменяется. Горожане могут приходить в центр Грачаницы по собственной инициативе с 16:00. Муниципалитет Грачаницы, продолжает принимать все необходимые меры и приготовления, чтобы празднование православного Нового года могло пройти в мире и хорошем настроении и в соответствии с предписанными эпидемиологическими мерами», – говорится в специальном сообщении.