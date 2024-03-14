Албанские сепаратисты ликвидируют кириллические таблички в сербских анклавах Косово

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Работники «Министерства инфраструктуры Косово» вместе с боевиками «косовской полиции» начали менять в сербских анклавах севера Косово таблички на кириллице на таблички на сербской латинице и албанском.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Нанятые ведомством сепаратистов рабочие снимают таблички и щиты с названиями городов и сел, которые до сих пор писались на сербской кириллице и дублировались сербской латиницей, и заменяют их на таблички, выполненные на сербской латинице и продублированные на албанском.

Нужно отметить, что латиницей сербо-хорватского языка на Балканах пользуются в основном хорваты, бошняки, «свидомая» часть черногорцев и прозападные сербские либералы. При этом большинство сербов, особенно в анклавах новообразованных государств-лимитрофов, таких как Хорватия, БиГ и «Республика Косово» предпочитают древний более характерный для этого языка алфавит – кириллицу.

Партия косовских сербов «Сербский список» в свою очередь призвала представителей международного сообщества осудить показательный снос щитов и табличек на кириллице, указав, что таким образом «премьер Косово» Альбин Курти нарушает права сербского народа на свой язык, письменность и право использовать топонимы, так как они использовали их на протяжении веков.

«Хотя даже высшие правовые акты Приштины гарантируют право на сербский язык и кириллицу, режим Курти еще раз показывает, что для него права сербского народа, обязательства из договоров и правил, установленных законами, в пользу сербов не важны… Этот эталонный националист и сербофоб, лишенный потенциала и способности сделать что-либо в пользу албанцев, делает все возможное, чтобы вызвать у тех чистую антисербскую истерию, углубляя этнические разногласия на этих территориях, в надежде, что он наберет таким образом политические очки и голоса на следующих выборах», – говорится в заявлении «Сербского списка».