Албанские сепаратисты намерены сорвать в Косово референдум по изменению Конституции Сербии

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Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович обратился в Брюссель и к странам «квинты» в связи с намерением властей Приштины запретить общесербский референдум 16 января.

Самому Петковичу руководство сепаратистов запретило въезд в Косово уже в пятый раз.

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По словам Петковича, решив запретить на территории Косово общесербский референдум 16 января об изменении Конституции, «премьер» албанских сепаратистов Альбин Курти пытается углубить кризис. При этом Резолюция 1244 СБ ООН по Косово гарантирует право голоса для жителей края, и это входит в мандат миссии ОБСЕ в Косово и Метохии.

«Вот почему мы обращались как к Брюсселю, так и к «странам квинты» (пятерка ведущих западных стран, контролирующих политический процесс на Балканах – США, Великобритании, Италии, Франции и Германии), которые серьезно анализируют этот вопрос, – сказал Петкович. – Я ожидаю положительного ответа, потому что произвол Альбина Курти является прямым нарушением основных прав человека».

После того, как сепаратистские власти Приштины в пятый раз за год запретили ему посещать южную провинцию Сербии, Петкович заявил, что у него нет объяснений, почему ему не было отправлено никакого сообщения о причинах запрета, и даже соответствующего уведомления.

«Пока я не приехал в «Яринье» (КПП на административной границе Сербии и Косово – ред.), я не получил ни одного отрицательного ответа», – сказал Петкович, намеривавшийся посетить монастырь Девич.

Кстати, сразу после того, как Петковичу запретили въезд в Косово и Метохию, «министерство иностранных дел» Приштины заявило, что Белград запретил руководителю этого ведомства Донике Гервала посещать населенные преимущественно албанцами общины Прешево, Буяновац и Медведжа на юге Сербии.

«Это неправда, и об этом свидетельствует электронное письмо, отправленное нам офицером связи из Приштины, в котором он благодарит нас за одобренный визит. Мы сказали ей: «Добро пожаловать!», – заметил Петкович.