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В сербский анклав – Северная (Косовская) Митровица сепаратистскими властями Приштины были направлены 74 полицейских.

Полицейский контингент представляет этнические меньшинства края, в том числе состоит из 45 сербов передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Заместитель командира «Северного региона» так называемой «Косовской полиции» Ветон Эльшани заявил о том, что новый полицейский контингент был набран из 418 выпускников-курсантов. И приступает к несению службы с сегодняшнего дня.

Он полностью состоит из представителей этнических меньшинств Косово: шестнадцати бошняков, троих турок, восьми цыган, ашкали и египтян (последние – представители местных цыганских субэтносов). А также 45 сербов, причем уроженцев северных анклавов – Северной (Косовской) Митровицы, Лепосавича и Зубина-Потока.

«Сейчас, путем практической работы, их дополнительно обучают работе в патруле и другим необходимым задачам. Они будут продолжать обучение в течение следующих двух или трех месяцев», – прокомментировал ситуацию Эльштани.

Произошедшее описал в своем твиттере и лидер албанских сепаратистов Косово – Альбин Курти, который после того как спровоцировал антисербские акции на севере края и получил за это санкции от ЕС, пытается доказать Западу, что ничего ксенофобного в его политике нет.

«На этой неделе на севере страны начали работать, получившие дипломы офицеры косовской полиции из меньшинств, среди них 45 сербов, 16 бошняков, 8 цыган, ашкали и египтян и 3 турка. Мы благодарим их за службу и желаем им успехов», – написал Курти.

И новоявленные стражи правопорядка действительно начали службу. В частности, под их присмотром у фасада здания муниципалитета Северной Митровицы, где раньше висели национальные сербские флаги, были подняты флаги «Республики Косово».

Нужно отметить, что сербы служили в «Косовской полиции» и ранее, но с началом гонений в мае этого года, когда Приштина в одностороннем порядке отстранила глав сербских муниципалитетов и поставила на их места албанцев, подавляющее большинство из них уволилось, некоторые были арестованы по ложным обвинениям и за участие в протестах. Поэтому нынешнюю генерацию сербов в «Косовской полиции» уместно назвать коллаборационистами.