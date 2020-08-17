17.08.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Запад, Косово, Общество, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Скандал
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Албанские сепаратисты прибегают к отчаянной лжи, чтобы остановить развал процесса признания Косова


Перед переговорами в Вашингтоне, которые должны состояться 2 сентября, представители Приштины заявляют о том, что их итогом должно стать соглашение о признании Косово Сербией, в то время как Белград готов обсуждать только экономику.

Об этом телеканалу Happy заявил глава Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Джурича, косовские албанцы намеренно распускают слухи перед переговорами в Вашингтоне, чтобы добиться определенных целей.

«Приштина поступает так по двум причинам: чтобы успокоить местную общественность и сбить с толку государства, которые были готовы изменить свою позицию и отозвать признание независимости Косово, – считает глава сербской Канцелярии по Косово и Метохии. –  Они уходят от реальных переговоров, потому что надеются, что как в 1999 году кто-то предложит решение от их имени и с помощью волшебной палочки вынудит Сербию согласиться на это (признание Косово – ред.). Но ничего не происходит, и Сербия сегодня не та, что была в 1999 году, и албанцы, не те, что были в 1999 году, и мир не остался прежним».

Джурич убежден в успехе Сербии в ближайшие годы, потому что, по его словам, «наши люди обладают генетической способностью выживать в очень сложных условиях, таких, как сегодняшняя геополитическая ситуация в мире».

«Президент Александр Вучич и государственная делегация пытаются использовать все формы переговоров с Приштиной для укрепления государственной позиции Сербии, как на Западе, так и с нашими традиционными партнерами, которые не признали независимость Косово», – добавил глава Канцелярии по Косово и Метохии.


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