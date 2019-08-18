Албанские сепаратисты в Косово нанесли оскорбление сербам

18.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Албанские сепаратисты, захватившие и при поддержке Запада отторгнувшие от Сербии край Косово и Метохия, нанесли новое оскорбление жителям сербского анклава Ново-Брдо, водрузив свою государственную символику на стены расположенной здесь средневековой сербской крепости. Официальный Белград подверг этот шаг резкой критике – старинные руины являются глубоко чтимым для сербов местом, символом сопротивления османскому владычеству.

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Ново-Брдо был центром сербского средневекового государства в золотой век его развития. Крепость, построенная для защиты возле шахт, где добывались полезные ископаемые, подвергалась нескольким попыткам захвата армией Османской империи. В 1441 году, после двух лет осады, турки взяли сербские укрепления. Впоследствии османы ушли, город возродился, однако спустя четыре года турки вновь захватили Ново-Брдо с применением тяжелой артиллерии. Тогда все мужское население было казнено, женщины захвачены в плен как наложницы, а мальчики превращены в янычар.

На днях албанские власти Косово установили флаг своего лже-государства на стены средневековой сербской крепости. Огромное полотнище специально размещено так, чтобы его можно было увидеть с близлежащих дорог. Тут же албанцами было установлено несколько военных палаток с дюжиной мужчин в форме, сообщил телеканал RTS.

Более того, незадолго до этого власти Косово одобрили проведение католической мессы на руинах Никольской православной церкви без согласия СПЦ.

Исмет Хайрулаху, глава дирекции культурного наследия «Министерства культуры, молодежи и спорта» Косово, заявил, что полотнище справедливо размещено на историческом объекте, который, по его словам, является «частью государства Косово».

Сербский мэр Ново-Брдо Светислав Иванович заявил RTS, что флаг Косово водрузили неизвестные под прикрытием людей в форме. Албанская полиция охраняет полотнище.

Директор Канцелярии правительства Сербии по КиМ Марко Джурич резко отреагировал на провокацию албанцев.

Он заявил, что крепость Ново-Брдо никогда не станет историческим памятником «косовар», любая попытка представить этот памятник вне Сербии – насильственная попытка изменения истории, дальнейшее углубление этнического конфликта в Косово.

«В средние века Ново-Брдо был многонациональным городом, населенным сербами, саксами, греками, далматами и многими другими, и это свидетельствует о времени, совершенно отличном от сегодняшнего. Косово и Метохия под властью сербских монархов и правителей были местом соприкосновения культур и цивилизаций», – сказал Джурич в заявлении для СМИ.

По его словам, те, кто хочет сделать Косово моноэтническим государством сегодня, не случайно выбрали Ново-Брдо для своей «бессовестной провокации»: «чтобы скрыть тот факт, что Косово и Метохия некогда были сердцем сербского этнического пространства и одним из самых богатых и культурно развитых районов Европы».

«Вывешенный флаг самопровозглашенного Косово в Ново-Брдо, помимо того, что является актом грубого исторического ревизионизма, также является, я считаю, своего рода местью защитникам этого города, в память о которых крепость до сих пор остается символом сербского героизма и сопротивления», – сказал Джурич.

Он еще раз отметил, что Ново-Брдо никогда не будет «косоварским» историческим памятником, и добавил, что «после этого мы можем только ожидать чего угодно дальше – возможно, возведения черных албанских орлов вместо крестов на куполах сербских средневековых церквей».

В свою очередь глава сербского МИД Ивица Дачич заявил, что провокация албанцев является грубым нарушением резолюции 1244 ООН, которая, в том числе, обязывает хранить культурное и историческое наследие Сербии в Косово.