Албанские сепаратисты в Косово ограбили очередной сербский храм

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Сербия передала силам KFOR запрос о возвращении сербских силовиков в Косово и Метохию (КиМ).

При этом террор властей «Республики Косово» против сербов края продолжается, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министр обороны Сербии Милош Вучевич сказал, что проинформировал президента страны Александра Вучича и премьер-министра Ану Брнабич о том, что 16 декабря Комиссия по выполнению «Кумановских соглашений» (о выводе сербских сил из Косово в 1999 году – прим.) направила KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово – прим.) письменный запрос на возвращение сербских сил безопасности в Косово и Метохию.

«Я сообщил президенту Республики как верховному главнокомандующему, и премьер-министру, что Вооруженные силы Сербии, т.е. Комиссия при Генеральном штабе по выполнению Военно-технического соглашения, подписанного в Куманово, передали в письменном виде решение правительства Сербии и запрос нашей страны о возвращении до 1000 военнослужащих сербской армии и Министерства внутренних дел, то есть сербской полиции, в Косово и Метохию», – сказал Вучевич.

В свою очередь, в KFOR подтвердили получение запроса правительства Сербии на возвращение сербских сил в Косово и Метохию, заявив, что в настоящее время рассматривают его.

«KFOR по-прежнему очень внимательно и в полной мере способен выполнять свой мандат, определённый Организацией Объединенных Наций», — заявили представители миссии в Приштине.

Запрос Сербии был направлен в то время, когда сербы с севера Косово и Метохии уже седьмой день протестуют на баррикадах в связи с незаконным арестом бывшего полицейского Деяна Пантича, а также других сербов Косово и Метохии, и вторжением спецназа полиции самопровозглашённой «Республики Косово» на север края, что запрещено Брюссельским соглашением Белграда и Приштины от 2013 года.

При этом 16 декабря стало известно, что силовики «Республики Косово» арестовали ещё одного серба, также бывшего полицейского Сладжана Трайковича. О местонахождении и состоянии арестованных ранее сербов Деяна Пантича и Миляна Аджича нет никакой информации.

В тот же день Канцелярия по Косову и Метохии при правительстве Республики Сербии сообщило, что храм Святого Николая Сербской православной церкви, построенный в XVI веке, и дома сербов оказались разграблены в селе Богошевац недалеко от города Призрен (КиМ).

В знак протеста против террора Приштины вечером 16 декабря в Белграде состоялась мирная акция в поддержку сербов Косово и Метохии. Кроме сербских патриотических песен, там звучали также русские, в том чисел про Донбасс, участники выкрикивали лозунг «Россия с нами, с нами Бог!».

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Сербии Александр Вучич признал ошибочной свою политику в отношении Косово на протяжении последних 10 лет.