Албанские сепаратисты в Косово угрожают военным ударом по Сербии

06.03.2020, Белград, Алексей Топоров

В захваченном албанскими сепаратистами Косово начались торжества, в честь годовщины «Армии освобождения Косово» (UCK), которую власти Приштины приурочили к дате гибели матерого боевика Адема Яшари.

Согласно новейшей государственной мифологии Косово, так называемую «Эпопею Армии освобождения Косово» начинают праздновать в преддверии 7 марта, когда в ходе спецоперации в своем родовом селе Преказ, в собственном доме, превращенном в крепость, был ликвидирован один из главарей сепаратистской банды Адем Яшари.

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«Те, кто угрожает Косово, должны раз и навсегда понять, что у них не получится осквернить нашу землю, они получат ответ из Косово на их территории», – заявил в приштинских казармах, носящих имя Яшари, где сейчас расквартированы так называемые Силы безопасности Косово, экс-командир боевиков «Армии освобождения Косово, «президент» сепаратистского анклава Хашим Тачи.

В честь погибшего главаря сепаратистов в казармах состоялся парад, который в торжественной обстановке принимал «президент».

Со своей стороны, в преддверии памятной даты «спикер» Ассамблеи Косово Вьоса Османи опубликовала фотографию девяти погибших в ходе операции детей – обложенный в своем логове боевик прикрывался ими и женщинами, как живым щитом, ожидая подхода подельников из других сел его родного района Дреница.

«Вечная память всем членам семьи Яшари, павшим за свободу, которой мы наслаждаемся сегодня, – написала Османи на своей странице в соцсети. – Их жертва является направляющим светом для нашего поколения и последующих поколений».

В самой Ассамблее прошла торжественная встреча с участием представителей всех депутатских фракций (за исключением сербской) и главарей банд «Армии освобождения Косово» (UCK).

«Ядро армии принадлежало семье Яшари, и без их сопротивления не было бы и UCK», – заявил, выступая перед собравшимися, «премьер» Косово Альбин Курти.

В косовских школах прошли уроки, посвященные народному герою.

Преказ. У косовских албанцев Яшари вместо Ленина

«Заявление Тачи является убедительным и неопровержимым доказательством того, что Приштина угрожает агрессией на территориях за пределами этой южной сербской провинции, – прокомментировал браваду «президента» Косово директор сербской Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич. – И что лидеры временных институтов самоуправления в Приштине являются скрытым источником нестабильности в нашем регионе, навсегда застрявшими в военном прошлом».

Албанский националист Адем Яшари свою антиюгославскую деятельность начал еще в 1981 году во время организованных сепаратистами в Косово беспорядков. В 1991 году он прошел военную подготовку на территории Албании, после начал первые вооруженные вылазки против центральных властей, за что был приговорен заочно югославским судом к двадцати годам лишения свободы, а его молодой подельник Хашим Тачи – к десяти годам. Ядро банды Ашари состояло из пятнадцати человек.

Адем Яшари и Хашим Тачи в начале 90-ых

По словам боевиков, Яшари больше всего «любил выпить и пострелять в сербов». В апреле 1996 году они организовали теракты в ряде городов Косово, в районах с преобладающим сербским населением – Печи, Дечанах, Штимле, в окрестностях Косовской Митровицы на трассе «Рожае – Приштина», в результате которых были убиты пятеро и ранены еще пять человек.

Адем Яшари (сидит в черной куртке) в окружении членов своей банды

К началу 1998 году банде удалось полностью взять под свой контроль район Дреницы, где она занялась террором против местного сербского населения, при этом хвастливо заявив, что «освободили» эту территорию. 22 – 23 января на дороге «Србица-Дреница» они остановили несколько гражданских машин и пленили находившихся в них людей, на место инцидента прибыла милиция, завязалась перестрелка, милиционеры преследовали Яшари до его родного села Преказ, но после тому удалось скрыться.

28 февраля Яшари с подельниками напали на патруль МВД, убили четырех милиционеров и ранили двоих. Вызванные на подмогу милицейские силы при попытке преследовать боевиков попали в засаду, в результате погибли еще двое милиционеров, двое были ранены. 5 марта сепаратисты напали сразу на два милицейских патруля – в деревне Лауша и около самого Преказа. После чего руководство МВД приняло решение провести спецоперацию в логове бандита с использованием спецназа (JSO). В ходе штурма укрепленного дома-бункера Яшари прикрывался женщинами и детьми и лично пристрелил нескольких человек, пытавшихся бежать. В итоге погиб он сам, жена, сын, брат, а также еще около шестидесяти человек, в том числе восемнадцать женщин и девять детей.

На месте гибели Адема Яшари в Преказе сепаратистские власти Косово построили пафосный мемориал, где ежегодно проводятся траурные мероприятия.