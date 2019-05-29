Албанские сепаратисты возобновили террор, чтобы выдавливать сербов из Косово

29.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Вчерашняя спецоперация албанской полиции в сербских анклавах на севере Косово имеет стратегическую цель изгнания славянского населения из края.

Так оценил ситуацию глава сербской дипломатии Ивица Дачич, сравнив Север Косово с «камешком в туфлях» для сепаратистской верхушки в Приштине.

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По словам главы МИД Сербии, массовые аресты сербов были призваны «продемонстрировать силу» и возможность албанских властей безнаказанно действовать в сербских анклавах на севере края.

Приштине ранее уже удалось добиться свободы действий в сербских анклавах на юге Косово, однако северные территории по-прежнему слабо контролируются албанскими сепаратистами.

«Может быть, люди не понимают, но прибытие ROSU в Грачаницу или Штрпче не является исключительным. Они приходят туда постоянно, потому что не существует защитного механизма для районов, которые находятся на юге и окружены албанцами, но север – это нечто совершенно другое, север – это часть Косово, где Приштина не имеет никакого влияния», – сказал Дачич в интервью TV Pink.

«Поэтому для Сербии ключевым вопросом является сохранение всех оборонительных систем на севере Косово», – подчеркнул министр.

Он уточнил, что защитные механизмы должны быть выработаны дипломатическим путем.

«Приштина пытается сделать свое поведение привычным для международного сообщества. Это означает, что ей все позволено, но их так называемые акции превращаются в жестокое издевательство над сербским населением, что свидетельствует о том, что они хотели бы выселить сербов оттуда», – сказал Дачич.

Глава МИД предупредил, что действия албанского спецназа могут иметь серьезные последствия и вызвать массовые протесты. Сербия, если международное сообщество не гарантирует безопасность ее соотечественников в крае, будет вынуждена вмешаться.

«Сербия будет вынуждена отреагировать, потому что это должно быть. Почему мы должны просто смотреть на преследование нашего народа? Вот почему мы публично предупредили, а Вучич пригласил международное сообщество успокоить Приштину, в противном случае Сербия должна будет вмешаться», – сказал Дачич.

Он рассказал, что чиновник ЕС Ангелина Эйхорс вчера на ежегодной встрече глав дипломатических ведомств Вышеградской группы и Западных Балкан в Братиславе призвала власти Сербии избегать резких действий в ответ на провокации албанцев.

Дачич выразил надежду, что на Западе осознают всю серьезность ситуации и предпримут меры воздействия на Приштину.

Дипломат напомнил, что соглашение с НАТО и КФОР заключалось в том, что албанские силы не должны входить на территорию северной части Косово без согласия предупреждения мэров сербских муниципалитетов.

Дачич уточнил, что албанцы, пытаясь оправдать вчерашнюю провокацию, занимаются «игрой слов», утверждая, будто это была рутинная «полицейская акция».

Министр назвал доводы Приштины неубедительными, поскольку албанский спецназ задействовал 90 бронемашин, которые вторглись на север Косово, кроме того, было использовано огнестрельное оружие, что вызвало крайнее беспокойство сербского населения.

Официальный Белград намерен поставить вопрос о недопустимости подобных действий на предстоящих переговорах по судьбе Косово, намеченных на июль в Париже.

При этом сепаратистский «президент» Косово Хашим Тачи сегодня в очередной раз озвучил позицию, будто бы массовые аресты в сербских анклавах были борьбой с организованной преступностью.

«Никто не должен защищать людей, которые нарушают закон. Мы ищем сотрудничество в борьбе с организованной преступностью в этом регионе. Мы хотим работать с ними», – демонстрировал фальшивую миролюбивость Тачи, которого цитируют приштинские СМИ.