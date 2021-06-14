Албанские сепаратисты взбесились из-за сербского флага над легендарной погранзаставой Кошары

14.06.2021, Белград, Алексей Топоров

В 22-летнюю годовщину окончания ожесточенных боев за погранзаставу Кошары над ее разрушенным зданием вновь появился сербский флаг, а оккупационные албанские были порваны ранее из-за ветхости.

Инцидент спровоцировал серьезную реакцию у бывших боевиков «Армии освобождения Косово» (UCK).

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», на странице, посвященной героям обороны Кошар в инстаграме появилась фотография полуразрушенного здания казармы с сербским триколором и разорванными албанскими.

«Знаменитая застава Кошары! Большая честь нашему соратнику, который установил на заставе правильный флаг», – отмечается в сообщении.

Впоследствии молодой человек, который вывесил сербский триколор над Кошарами, сообщил, что забрал его с собой, чтобы патрулирующие район «косовские полицейские и пограничники» не надругались над ним.

Едва об инциденте стало известно широкой общественности, как так называемая «косовская полиция» поспешила опровергнуть его.

«Полиция Косово отрицает такие публикации, направленные на дезинформацию, – заявил официальный представитель «косовской полиции» Даут Ходжа. – Я хотел бы проинформировать граждан о том, что компетентные полицейские подразделения по охране границ и контролю над Косово продолжают выполнять регулярные обязанности и патрулируют в этом месте. Согласно текущим отчетам подразделений пограничной полиции и проверкам из этого места, такие новости не соответствуют действительности».

При этом Организация ветеранов «Армии освобождения Косово» (UCK) выпустило гневно-жалостливое обращение по поводу:

«Установка сербского флага на смотровой вышке в Кошары является провокацией для всех албанцев. Для бойцов UCK и семей тех, кто выступил за свободу, это серьезное оскорбление со стороны Сербии накануне 22-й годовщины Освобождения, поскольку такое происходит совсем рядом с кладбищем, где покоятся герои Отечественной войны 138-й бригады Агима Рамадани. Правительству страны, органам безопасности следует принять меры, чтобы навсегда остановить эти уродливые явления и наказать виновных. Иначе что нам останется? Давайте откажемся от этого гражданства, которое у нас есть, потому что даже в том государстве, которое мы построили сами, мы больше не чувствуем себя в безопасности. Те, кто отвечает за государственные учреждения и службы безопасности, если вы не хотите или не умеете защищать государство, заявите об этом и уступите свои места».

В свою очередь сегодня в Белграде президент Сербии Александр Вучич возложит цветы к монумента Героям Кошар, а в «Комбанк-холле» состоится памятная церемония, организованная Комитетом сербского правительства по сохранению традиций освободительных войн Сербии.

В апреле 1999 года руководство НАТО, для поддержки своей воздушной операции, запланировало и осуществило масштабную атаку со стороны Албании на пограничный пост «Кошары» на территории Метохии.

В атаке участвовали помимо боевиков «Армии освобождения Косово» регулярные силы армии Албании, а также инструкторы и диверсионные группы НАТО и западных ЧВК. Североатлантический альянс также отвечал за вооружение и снабжение атакующих и поддерживал их действия боевой авиацией.

Первыми бой агрессору дали югославские пограничники, впоследствии к ним присоединились армейские подразделения. Бои на Кошарах продолжались с 9 апреля по 10 июня, однако югославские подразделения, несмотря на сильнейший натиск так и не пропустили противника на территорию страны.

Югославские бойцы, оборонявший погранзаставу.

Но были вынуждены оставить позиции после Кумановского соглашения, в результате которого Слободана Милошевича принудили вывести армию и милицию из Косово.

Молодые герои, падшие при обороне погранзаставы.

Подвиг югославских солдат сопоставим с подвигом Псковских десантников у высоты 776 во время Второй чеченской войны. Всего в боях у Кошаре погибли 109 югославских бойцов.

Мурал памяти героям обороны «Кошар».