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Политическая партия сербов Косово «Сербский список» заявила, что «премьер» края Альбин Курти продолжает дискриминировать сербское население.

Делает это лидер сепаратистов через карманного албанского «мэра» Косовской Митровицы.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», партия «Сербский список» заявила, что на следующий день после переговоров в Брюсселе режим Альбина Курти вместо обещанный западным кураторам деэскалации продолжил эскалацию и дальнейшее давление на сербский народ на севере Косово.

В частности, поставленный Приштиной во главе северного сербского муниципалитета Косовская (Северная) Митровица албанский «мэр», избранный 4% населения, запрещает строительство домов для социально незащищенных семей и школы для детей из уязвимых категорий.

«Решение о запрете строительства школы и жилья принимается в то время, когда на севере Косово и Метохии незаконно захватываются сербские земли и строятся незаконные базы для албанских параполицейских подразделений, что нарушает Брюссельские соглашения и все действующие законы!», – отмечают сербские политики.

При этом спикер МИД России Мария Захарова отметила, что «косовские власти фанатично пытаются превратить эту часть Сербии в чисто албанскую территорию».

«Они даже не думают о выживании сербов, несмотря на заявления об обратном. Для достижения своих целей Приштина использует целый арсенал репрессивных средств – от дискриминационного законодательства до нацистских полицейских рейдов, жертвами которых становятся незащищенные местные жители, в том числе дети. Так называемый премьер-министр Косово буквально растоптал Брюссельское соглашение, дискредитировал диалог под эгидой ЕС, объявил сербские организации террористическими, а север Косово был оккупирован сотрудниками косовской полиции. Все это крайне трагическое развитие ситуации», – отметила Захарова.

Напомним, что до этого года сербские муниципалитеты на севере Косово имели собственное автономное самоуправление, свою полицию, суды, и вооруженные албанские структуры могли проникать туда только с разрешения оккупационного натовского контингента KFOR.

Однако в конце мая лидер албанских сепаратистов – «премьер-министр» Косово Альбин Курти, направил своих вооруженных боевиков в северные анклавы Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток для поддержки политического переворота. В ходе последнего, по итогам выборов, в которых приняли участие около 4% жителей Севера, мэры сербских муниципалитетов были заменены на албанцев. Это спровоцировало массовые протесты сербов в косовских анклавах.

После переговоров специального представителя ЕС по Косово Мирослава Лайчака и «вице-премьера» края Бесника Бислими было заключено соглашение о деэскалации на севере края. Первым шагом этих договоренностей стал вывод 25% албанского полицейского контингента с территорий северных муниципалитетов и назначение даты перевыборов на лето этого года