Албанские сепаратисты запретили косовским сербам поднимать свой флаг на национальный праздник

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«Основной суд Приштины» оценил решение муниципалитета Грачаница от июня прошлого года «О праздновании Видовдана с использованием символов и флагов Сербии», как «превышение юрисдикции, установленной законом».

Также «суд» сепаратистов считает, что решение сербского анклава «может вызвать межэтническую напряженность», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это решение может вызвать межэтническую напряженность, особенно в том случае, если муниципальные власти одобряют одну общину вопреки правовому порядку и чувствам других общин. Эта угроза общественному порядку еще больше, когда символы другого государства организованно выделяются государственными муниципальными властями без согласия или разрешения центральных институтов», – говорится в объяснении решения «основного суда» Приштины.

Также сепаратисты отклонили довод сербского анклава о том, что его решение «не имеет расширенного или постоянного юридического действия, но ограничено по времени 28 июня – днём празднования Видовдана». «Суд» постановил, что временный характер акта не освобождает от его незаконности.

«Я думаю, что суд неверно толкует и политизирует ситуацию. Использование флага нигде не запрещается. Албанский флаг постоянно используется на мероприятиях в Косово, разве он где-то запрещён? Я могу чётко сказать, что суд принял политическое решение, безусловно, под давлением политических активистов и правящей партии в Косово», – прокомментировал ситуацию KosovoOnline Исполнительный директор Центра защиты демократической культуры Душан Радакович.

Праздник Видовдан традиционно отмечается сербами 28 июня как День святого Вита и годовщины Битвы на Косовом поле. По легенде, накануне сражения предводителю сербского войска князю Моравской Сербии, святому Лазарю Хребеляновичу явился ангел, который спросил, готов ли он принять мученическую смерть и стяжать Царствие Небесное или остаться жить, но его государство отпадет от Веры Христовой. Князь выбрал Небесное Царство.