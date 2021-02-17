Албанский академик признал свой народ оккупантами

17.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Ученый и писатель, академик из Швейцарии, этнический албанец Каплан Бурович заявил о том, что албанцы не являются автохтонным населением Балканского полуострова.

Об этом ученый рассказал в интервью Srpski Telegraf, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Буровича, исторические документы, а также мировые и албанские ученые свидетельствуют о том, что албанцы являются не автохтонами Балкан, а оккупантами, которые ведут себя так на полуострове и по сей день.

«Они не иллирийцы и не пеласги, – сказал Бурович. – Они скотоводы, пришельцы с Балтийского моря. Оккупанты. И в основном исламизированные христиане. Во время правления царя (сербского и греческого – ред.) Душана в Косово и Метохии не было ни одного процента албанцев. Были только сербы. Только во время турецкой оккупации появились албанцы, будучи пушечным мясом турок и под их флагом они поселялись в Косово и Метохии».

Бурович указал, что «бог албанологии» Экрем Чабей и «величайшие ученые Алекс Буда и Шабан Демирай, президенты Академии наук Албании» также признали в научных исследованиях, что албанцы – не коренное население Балкан. Академик согласен с утверждение Чабея о том, что албанский язык сформировался в VI веке в сегодняшней Румынии, откуда албанцы прибыли только в X веке в область Мата под Тираной. Оттуда они распространились на сегодняшнюю Албанию, которая тогда была населена в основном сербами.

После турецкой оккупации эти албанцы пересекли сегодняшние границы Албании и вошли на территории нынешних Сербии, Македонии и Черногории. Тогда их численность составляла от 5 до 10 тысяч человек. В сегодняшнюю Румынию они спустились с Балтийского моря примерно в первом веке нашей эры. Они были скотоводами, не занимались сельским хозяйством, и когда не стало пастбищ для скота, перекочевали.

«Как бы то ни было, вначале, когда они переехали в Мат, они жили в симбиозе с сербами. Пока не пришли турки и не сделали их мусульманами. Они также напитали их ненавистью, чтобы использовать их в качестве воинов против сербов, охранявших свои очаги. Даже сегодня албанцы ведут себя также, как тогда…. Если бы турки не пришли на Балканы и не разрушили империю Душана, и если бы они были не мусульманами и не сделали албанцев мусульманами, албанцы стали бы сербами», – сказал академик.

Академик Каплан Бурович родился в Югославии на территории сегодняшней Черногории, образование получил в Македонии, был ученым- диссидентом, за что был приговорен к двум годам заключения в социалистической Югославии. После освобождения перебрался в Албанию. В 1965 году его роман «Измена» был признан лучшим албанским романом.

Однако со временем Бурович также стал неудобным для режима Энвера Ходжи, при правлении которого двадцать лет провел в заточении, подвергался пыткам. После освобождения в 1990 году получил убежище в Швейцарии.