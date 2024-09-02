Албанский аналитик обвинил Россию в «исламизации» Косово

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Косовский аналитик и публицист, в прошлом советник экс-«премьера» Косово, полевого командира и бандита Рамуша Харадиная – Халили Матоши обвинил Москву в наращивании российского влияния на Косово.

По его словам, основная цель РФ – «разрыв Приштины с Брюсселем и Вашингтоном», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своей колонке для косовской Gazeta Blic Матоши назвал три направления, при помощи которых Россия якобы дестабилизирует ситуацию в Косово – и договорился до того, что вбросил бред о якобы продвижении Москвой на Балканах пан-арабских и пан-тюркистских настроений.

Первое – это «дезинформация и пропаганда», продвигающая нарративы о том, что командиры «Армии освобождения Косово» (UCK) – это бандиты и преступники, а «государственные органы власти» республики не функционируют. Плюс, по его мнению, идёт постоянное генерирование фейковых негативных новостей о жизни края.

Тем самым разрушаются «основы легитимности войны в Косово», то есть сепаратистского террористического бунта местных албанцев против Белграда и последующего вторжения НАТО.

Второе – это якобы массовая исламизация населения Косово, особенно вовлечение молодежи в религиозную деятельность, продвижение не салафизма, а панарабского национализма, который проявляется как антисемитизм, особенно в пропалестинских настроениях. А также местами идёт возрождение неосманского взгляда на мир.

Третье – лоббирование курса на разрыв отношений с США под эгидой суверенной политики, а также конфликт руководства Приштины с ЕС и особенно курс, удерживающий Косово от интеграции в НАТО.

В поддержку своих странных фантазий, порожденных желанием обвинить режим паналбанца Альбина Курти чуть ли не в работе на Россию (потому как Запад, пытающий перетянуть Сербию на свою сторону крайне недоволен последними антисербскими инициативами Приштины), ставленник оппозиционера и представителя другого албанского клана Харадиная – Матоши, приводит в пример апрельские заявления американского историка Джейсона Штайнхауэра для «Голоса Америки».

Тогда тот утверждал, что существует некий российский план по подрыву отношений Косово с США и Евросоюзом, с целью вывода региона из под контроля Запада. А также обвинял СПЦ в трансляции намеренной антизападной дезинформации из-за тесных связей с РПЦ.

Что характерно, практически одновременно с этим «Организация албанцев» обратилась к соотечественникам, живущим зарубежом с призывом воспитывать детей и молодежь в национальном духе и не отправлять их в сомнительные мечети и исламские клубы. А к руководству Приштины – с просьбой найти средства на открытие за пределами Косово клубов и культурных ассоциаций.

«Не сожалейте, если ваши дети станут террористами или исламскими джихадистами, потому что это будет результатом нашей халатности», – говорится в обращении.