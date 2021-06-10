Албанский депутат сербского парламента призвал заставить Белград признать «геноцид»

10.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Лидер албанско-бошнякской оппозиционной фракции в Народной скупщине Сербии Шаип Камбери направил на рассмотрение депутатов резолюцию об официальном признании страной «преступления и геноцида, совершенных во время распада бывшей Югославии».

Об этом сообщают Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помимо требований признания геноцида и его осуждения, мы потребовали прекратить практику отказа от признания преступлений на территории бывшей Югославии, а также прекратить любое прославление военных преступников, особенно тех, кого приговорил Гаагский трибунал», – заявил Камбери.

Политик сказал, что принятие Народной скупщиной этой резолюции маловероятно, учитывая состав парламента Сербии, где правящее большинство представлено 243 депутатами из 250.

«Мы не ожидаем никакой поддержки, если только не будет давления со стороны международного сообщества. Как оппозиционная парламентская группа, мы решили начать процедуру в тот момент, когда был вынесен окончательный приговор боснийскому преступнику», – сказал Камбери, имея в виду подтверждение Международным остаточным механизмом для уголовных трибуналов (МОМУ) приговора легендарному командующему боснийских сербов, генералу Ратко Младичу.

Камбери сообщил о том, что в Сербии Ратко Младич, приговоренный к пожизненному заключению, «изображается в прессе как герой, что происходит под контролем президента Вучича». По оценке албанского депутата, Сербия не сделала позитивного шага к признанию геноцида в странах, где он был совершен.

«ЕС должен заставить Сербию, или сделать признание ее преступлений, обязательным условиям присоединения к Европейскому Союзу», – заключил представитель албанских сепаратистов.