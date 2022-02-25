Албанский эксперт: «Косово не повторит судьбы Украины – у нас НАТО»

25.02.2022  20:51 (Мск), Белград
Алексей Топоров.  
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Балканы, Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Косово, НАТО, Общество, Политика, Россия, Сербия, Украина
Новости Украины

Эксперт по безопасности Авни Ислами считает маловероятным, что российские удары по Украине подвигнут Сербию на операцию по возвращению Косово.

Ислами уверен, что Белград не решится атаковать сепаратистов, поскольку в крае стоит контингент НАТО, имеющий мандат ООН – KFOR, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

Эксперт по безопасности Авни Ислами считает маловероятным, что российские удары по Украине подвигнут Сербию...

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Говоря о войне на Украине, Ислами заявил, «что мир уже никогда не будет прежним, поскольку последствия той атаки лягут на плечи российского народа».

«Мы знаем, что союзник России – Сербия, проводит ту же политику, что и Россия, но мощь Сербии по сравнению с мощью России невелика, – отмечает эксперт. – Сербское государство имеет постоянные претензии к соседним странам и находится в окружении стран Североатлантического альянса».

Делая акцент на том, что оккупационные силы KFOR, являющиеся структурой НАТО, размещены в Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, Ислами говорит, что не видит опасности того, что Сербия будет угрожать сепаратистской «Республике Косово», потому что тогда Белград «столкнется с НАТО, что будет иметь катастрофические последствия для Сербии».

По словам эксперта, после кризиса на Украине у Косово есть хорошие шансы стать частью Североатлантического альянса, поскольку это будет способствовать миру и безопасности на Балканах.

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