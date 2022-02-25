Албанский эксперт: «Косово не повторит судьбы Украины – у нас НАТО»
Эксперт по безопасности Авни Ислами считает маловероятным, что российские удары по Украине подвигнут Сербию на операцию по возвращению Косово.
Ислами уверен, что Белград не решится атаковать сепаратистов, поскольку в крае стоит контингент НАТО, имеющий мандат ООН – KFOR, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,
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Говоря о войне на Украине, Ислами заявил, «что мир уже никогда не будет прежним, поскольку последствия той атаки лягут на плечи российского народа».
«Мы знаем, что союзник России – Сербия, проводит ту же политику, что и Россия, но мощь Сербии по сравнению с мощью России невелика, – отмечает эксперт. – Сербское государство имеет постоянные претензии к соседним странам и находится в окружении стран Североатлантического альянса».
Делая акцент на том, что оккупационные силы KFOR, являющиеся структурой НАТО, размещены в Косово в соответствии с резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, Ислами говорит, что не видит опасности того, что Сербия будет угрожать сепаратистской «Республике Косово», потому что тогда Белград «столкнется с НАТО, что будет иметь катастрофические последствия для Сербии».
По словам эксперта, после кризиса на Украине у Косово есть хорошие шансы стать частью Североатлантического альянса, поскольку это будет способствовать миру и безопасности на Балканах.
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