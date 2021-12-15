Албанский коммерсант из Косово пытается продвинуть лозунг «Не покупаю продукты из Сербии»

15.12.2021  19:59 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, бизнес, Дзен, Конфликт, Косово, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, Торговля


В Косовском Феризае, ранее носившем название Урошевац, отпраздновали юбилей единственного торгового центра в крае, принципиально не торгующего товарами сербского производства.

Об этом сообщает EkonomiaOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Косовском Феризае, ранее носившем название Урошевац, отпраздновали юбилей единственного торгового центра в крае,...

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На праздновании юбилея торгового центра Plus Center в Феризае владелец компании Meka Бурим Пирай, заявил о том, что его компания, входящая в группу Besa-besa, носит слоган «Не покупаю продукты из Сербии».

«Спасибо владельцу торгового центра, который работает над поощрением местных производителей и не продает товары страны, которая представляет постоянную угрозу свободе и суверенитету нашей страны, – сказал Пирай. – Кроме того, эта страна является постоянным препятствием для Косово на пути в ЕС, и поэтому сегодня у нас нет либерализации визового режима. Вот почему я призываю потребителей со всей страны не покупать продукты из Сербии».

Он добавил, что единственная взаимность, которая должна быть введена, – это отказ от покупок продуктов из Сербии, и указал, что муниципалитет Феризай – единственный, кто так поступает.

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