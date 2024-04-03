Албанский криминальный клан: «Дружба Косово и Украины ослабит Путина»

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Экс -«министр иностранных дел Косово» Мелиза Харадинай-Стубла посетила Украину по приглашению главного раввина этой страны Моше Азмана.

Вместе с бывшим президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович она присутствовала на церемонии открытия подземного убежища в поселке еврейской общины «Анатевка», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я имела честь обратиться к собравшимся на встрече, на которой присутствовали высокопоставленные представители правительства и армии Украины, министры, депутаты, лидеры всех религиозных общин…. Народ Косово поддерживает народ Украины именно потому, что чувствует тяжесть борьбы за свободу и демократию перед лицом бесконечного варварства Путина», – написала Харадинай-Стубла на своей странице в одной из запрещенных в России социальных сетей.

По ее словам, в своем выступлении она обратила внимание на то, что Косово, как и Украина, сталкивается и успешно противостоит «злокачественным амбициям России на Западных Балканах». Тем самым превращая обе «страны» в «щит против распространения российского влияния и создавая критические границы для европейской и трансатлантической безопасности».

«Я выразила свою убежденность в том, что дружба между Косово и Украиной имеет большой потенциал для ослабления контроля Путина в наших регионах, открывая путь к общему будущему в рамках Европейского Союза и НАТО», – заключила Мелиза Харадинай-Стубла.

Экс-глава «МИД Косово» принадлежит к криминальному косовскому клану Харадинаев, представитель которого – Рамуш Харадинай, ныне лидер одной из оппозиционных косовских партий, был «премьером» края. В 90-е годы тот занимался криминалом, жил в Европе, немецкие спецслужбы характеризовали его клан как «сеть, которая занимается торговлей наркотиками, оружием и контрабандой различных товаров».

Мелиза Харадлинай-Стубла и Рамуш Харадинай.

В середине 90-х Рамуш Харадинай прошел подготовку в лагере на территории Албании, наладил поставку оружия в Косово, а в 1997 году вместе с братьями начал атаковать югославскую милицию и органы власти в Косово и проводить карательные акции в отношении сербского, цыганского и лояльного албанского населения края.

В ходе косовской войны стал одним из видных полевых командиров «Армии Освобождения Косово» (UCK).

Рамуш Харадинай в начале бандитских 90-х.