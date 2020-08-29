Албанский оппозиционный политик Черногории назвал себя четником

29.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Лидер оппозиционной мультинациональной черногорской партии «С черного на белое», албанец Дритан Абазович показал, что ему чужды идеи албанского национализма.

В беседе с популярным блогером Кумаром он невольно показал, что только сербские идеи способны объединить разные народы Западных Балкан.

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Во время беседы с молодым политиком блогер спросил Абазовича, как тот относится к тому, что его называют «албанским четником»?

«Албанский четник – это синоним борца против организованной преступности и коррупции, – ответил политик. – И синоним общества, где всем мы живем мирно, достойно, все религии и нации, и работаем вместе на нашу общую Родину – Черногорию».

«Тогда и я албанский четник», – отреагировал на это собеседник.

«Мы все – албанские четники», – резюмировал лидер партии «С черного на белое».

Подобное заявление много говорит как о самом Дритане Абазовиче, так и о его взглядах, и точно демонстрирует, что он чужд активно представленному на Балканах албанскому национализму и паналбанизму, который в той же Черногории продвигают этнические албанские партии – Албанская коалиция «Единогласно» и «Албанский список».

Дело в том, что после распада Югославии «четниками» на Западных Балканах зачастую называют сербов, причем в негативном контексте.

Изначально же четниками в Османской империи называли потомков славянских гайдуков, только имеющих более структурированную полувоенную организацию, партизанскими способами боровшимися с турецким владычеством. Внешне и идейно относительно, но не стопроцентно схожими с русскими казаками.

Четники во время Русской весны на блокпосту у Севастополя

Поначалу четники были практически у всех славянских народов Балкан, но к моменту Второй Балканской войны, когда между ними возникли серьезные претензии, это название сохранилось исключительно за сербами.

Во времена королевства Югославия и Первой мировой войны четниками называли армейский спецназ, а в годы Второй мировой войны это название прикрепилось к остаткам королевской армии, перешедшей на полупартизанское положение и боровшейся как со всевозможными оккупантами (немецкими, итальянскими, болгарскими, венгерскими), национальными коллаборационистскими формированиями (албанскими, хорватскими, бошнякскими, словенскими), так и с идейно чуждыми им красными партизанами.

Именно со времени Второй мировой войны четничество, которое до этого начало формироваться как сугубо сербское и православное явление, получило хоть незначительный, но приток от близких иноверных народов, в первую очередь от бошняков-мусульман.

После своей победы во Второй мировой войне югославские коммунисты путем пропаганды сделали все, чтобы представить четников как пособников Гитлера и жестоких националистов, играя на полуправде: в ходе развязавшейся на фоне оккупации гражданской войны королевская армия сотрудничала с немцами против партизан, а те в свою очередь – против четников, разве что последние с началом упадка их движения стали контактировать с немцами гораздо чаще, а отдельные воеводы со своими отрядами и вовсе перешли на их сторону. На фоне же царившего в Югославии озлобления всех против всех, в ответ на карательные акции хорватских, бошнякских и албанских коллаборационистов четники начали проводить собственные карательные акции.

Четники начала 20 века. В одном отряде сербы, болгары и албанцы

В 90-е годы идейным наследником четничества объявил себя лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, который сформировал первые отряды добровольцев для войны в Хорватии. Впоследствии четнические отряды появились и в Боснии, причем, как и в годы Второй мировой войны в их ряды также вступали этнические бошняки-мусульмане, которые как и их предки воспринимали идею четничества, как борьбу за восстановление единой Югославии.

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Два брата-бошняка в составе четнического подразделения Войска Республики Сербской в 90-е