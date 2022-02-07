Албанский политик нервно отреагировал на поддержку конгрессменами США Сербии

07.02.2022  17:58 (Мск), Белград
Алексей Топоров.  
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Албания, Балканы, Дзен, Политика, Сербия, США


Лидер «Нового косовского альянса» (AKR) Бехджет Патсолли написал на своей странице в фейсбуке, что Косово и Албания должны сообща противодействовать дипломатической деятельности Сербии в США.

Этот призыв стал ответом на письмо 16 конгрессменов на имя президента США Джозефа Байдена с просьбой улучшить отношения с Белградом.

Лидер «Нового косовского альянса» (AKR) Бехджет Патсолли написал на своей странице в фейсбуке, что...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Патсоли написал, что известие о том, что сербская дипломатия усилила свое влияние в Вашингтоне, следует воспринимать с большой тревогой.

«Необходимо отложить в сторону внутреннюю поляризацию и сосредоточиться на выстраивании консенсуса и единства по ключевым внешнеполитическим вопросам, – написал косовский политик. – Я готов присоединиться к любой инициативе в этом направлении, как бывший член правления Центра международных и стратегических исследований (CSIS 2002-2006) и как член комитета Киссинджера».

Ранее 16 членов Конгресса США по случаю 140-летия установления дипломатических отношений между США и Сербией направили президенту страны Джо Байдену письмо с призывом к улучшению отношений между Вашингтоном и Белградом, напомнив «о долгой дипломатической истории двух стран и их прочных связях в области обороны, безопасности и экономики». Таким образом, в этой стране с назначением послом Сербии в США экс-главы Канцелярии по делам Косово и Метохии Марко Джурича начало работать просербское лобби.

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