Албанский полковник Дритон Демирай назвал включение боевиков Сил безопасности Косово в состав миротворческого контингента в Кувейте «значительным успехом».

Об этом военный сообщил порталу Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это значительный успех для Косово, Сил безопасности Косово (Forca e Sigurisë së Kosovës – FSK) и косовской дипломатии, – заявил Демирай. – Это часть текущих реформ, которые произошли в FSK за последние годы».

Полковник подчеркнул, что очень важно, чтобы участие членов FSK в миротворческой миссии показало России, Китаю и Сербии, а также президентам Сербии и России Александру Вучичу и Владимиру Путину, что Косово находится на правильном пути и что они не могут это остановить. По его мнению, теперь необходимо усилить контингент косовских боевиков артиллерией и тяжелым вооружением.

«Мы обсуждали это в ходе переговоров с Верховным главнокомандующим FSK, моим другом, министром обороны Чуни, а также с новым министром, который придет ему на смену. Думаю, такое усиление – это продвижение FSK. У них все еще ограниченная учебная миссия, она должна пройти период перехода от миссий безопасности или поисково-спасательных миссий к боевым миссиям, что означает, что она превращается в улучшенную структуру, наращивает потенциал, модернизирует вооружения», – добавил Демирай.

По словам албанского полковника, «Сербия агрессивна во всех отношениях, хорошо вооружена и как таковая представляет опасность для всего региона».

«Есть агрессивная со всех точек зрения Сербия, хорошо вооруженная, которая постоянно пытается поставить под угрозу регион и соседние страны. Потому мы рады, что албанская армия, член НАТО, полностью поддерживает FSK и создание еще одной албанской армии», – отметил албанский полковник.