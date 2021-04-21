Албанский премьер хочет стереть границу с Косово

21.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что рассматривает балканский мини-шенген, как возможность стереть границу между Албанией и Косово.

Об этом сообщают Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В разговоре с приштинским СМИ Рама напомнил о том, что впервые идею балканского шенгена выдвинул экс-премьер-министр Албании Фатос Нано. Он же первым продвигал ее среди лидеров балканских стран.

«Первый региональный Шенген был сформулирован Фатосом Нано во времена, когда это казалось безумием, – рассказал Рама. – Я ввел его повторно, потому что появились условия для этого. Региональный шенген означает стирание границы между Албанией и Косово, но к тому времени, когда жители Косово поймут это, пройдут годы, и Косово потеряет время. Мини-шенген – это идея, которую я первым начал реализовывать, и этому есть свидетели».

Говоря о диалоге между Приштиной и Белградом, Рама заявил, что для него «будущее Косово без решимости прекратить диалог неясно, не с точки зрения независимости, а с точки зрения возможностей, которые могут быть доступны для повышения статуса Косово до более высокого уровня в экономическом и социальном аспектах». Так Рама отреагировал на заявления «премьера» Косово о том, что диалог с Белградом не является для того приоритетом.

Напомним, что проект «балканского мини-шенгена», под которым подписались Албания, Сербия и Северная Македония и резко в штыки восприняло Косово из-за нежелания интегрироваться с Сербией в любой форме, продвигался республиканской администрацией президента США Дональда Трампа. Он подразумевает свободное перемещение людей, товаров и финансов через границы стран Западных Балкан, взаимное признание документов и дипломов, трудоустройство без ограничений.