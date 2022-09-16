Албанский премьер: Сербия не пойдёт против России, как того хочет ЕС

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Премьер-министр Албании Эди Рама считает, что ЕС должен прекратить давить на Сербию в вопросе антироссийских санкций. Сербское руководство уже сделало максимум возможного – присоединилось к резолюциям в ООН, осуждающим РФ. Однако экономические рестрикции, отмена авиасообщения и другие меры – вряд ли возможны.

Об этом Рама заявил в интервью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такие санкции невозможны, потому что без России Сербия не сможет выжить. Более того, правительство и президент Александр Вучич политически не переживут санкции против России. Сербия уже заняла свою позицию. Мы не должны забывать, что Белград уже трижды голосовал против России в ООН. Это большой сюрприз», – сказал Рама.

Он выразил обеспокоенность по поводу российского влияния в регионе.

«Сербия остается единственным твердым союзником России в Европе, кроме Белоруссии, президент которой Александр Вучич отказывается следовать санкциям ЕС и проводит парады с плакатами с изображением лица своего российского коллеги. Это потенциальная угроза нашему региону. Потому что в некоторых частях Балкан Россия традиционно имела сильное влияние. Это особенно верно для Сербии, Черногории, Северной Македонии и Республики Сербской в Боснии и Герцеговине», – сказал Рама.