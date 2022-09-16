Албанский премьер: Сербия не пойдёт против России, как того хочет ЕС

16.09.2022  17:47 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 56
 
Албания, Балканы, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Санкции, Сербия


Премьер-министр Албании Эди Рама считает, что ЕС должен прекратить давить на Сербию в вопросе антироссийских санкций.  Сербское руководство уже сделало максимум возможного – присоединилось к резолюциям в ООН, осуждающим РФ. Однако экономические рестрикции, отмена авиасообщения и другие меры – вряд ли возможны.

Об этом Рама заявил в интервью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Албании Эди Рама считает, что ЕС должен прекратить давить на Сербию в вопросе...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Такие санкции невозможны, потому что без России Сербия не сможет выжить. Более того, правительство и президент Александр Вучич политически не переживут санкции против России. Сербия уже заняла свою позицию. Мы не должны забывать, что Белград уже трижды голосовал против России в ООН. Это большой сюрприз», – сказал Рама.

Он выразил обеспокоенность по поводу российского влияния в регионе.

«Сербия остается единственным твердым союзником России в Европе, кроме Белоруссии, президент которой Александр Вучич отказывается следовать санкциям ЕС и проводит парады с плакатами с изображением лица своего российского коллеги.

Это потенциальная угроза нашему региону. Потому что в некоторых частях Балкан Россия традиционно имела сильное влияние. Это особенно верно для Сербии, Черногории, Северной Македонии и Республики Сербской в Боснии и Герцеговине», – сказал Рама.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Просмотров: 56

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть