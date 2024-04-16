Албанский премьер Северной Македонии гарантирует, что его страна поддержит членство Косово в СЕ

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Премьер-министр Северной Македонии Талат Джафери заявил, что его страна проголосует в Парламентской ассамблее Совета Европы за то, чтобы отторгнутый от Сербии край Косово приняли в Совет Европы, как суверенное государство. Об этом он заявил в интервью приштинской EkonomiaOnline.

«Как страна, поддерживающая Косово, мы дали все необходимые поручения нашим представители в компетентных органах власти. В частности в Страсбурге у делегации Собрания Республики Северная Македония есть все поручения поддержать инициативу по голосованию за членство Косово», – заявил Джафери.

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Джафери заявил, что Северная Македония поддержит Косово в процессе вступления в Совет Европы, поскольку считает, что Косово, как и другие страны региона «должны быть членами всех международных организаций». Сегодня в Приштине македонский «премьер» также провел встречу с «президентом Косово» Вьосой Османи.

Талат Джафери известен тем, что, будучи командиром армии Македонии, во время столкновений с албанскими сепаратистами в 2001 году дезертировал и перешел на сторону сепаратистской «Армии национального освобождения» (UÇK) под позывным «командир Форино». В результате инициированного Западом Охридского соглашения, не позволившего Македонии разгромить албанских боевиков, был амнистирован, стал министром обороны, спикером Собрания, а в январе этого года премьер-министром страны.

По данным переписи 2021 года, албанцы составляют 24,3% населения Северной Македонии, но при поддержке Запада становятся все более весомым фактором в жизни этого государства.