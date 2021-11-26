Албанский премьер: «Я бы проголосовал «за» на референдуме об объединении с Косово»

26.11.2021  16:49 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Албания, Балканы, Косово, Политика


В албанском Эльбасане состоялось совместное заседание правительств Албании и Косово.

Стороны подписали 16 соглашений, способствующих интеграции Албании с отторгнутым албанскими сепаратистами южным краем Сербии.

В албанском Эльбасане состоялось совместное заседание правительств Албании и Косово. Стороны подписали 16 соглашений,...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», среди 16 соглашений, подписанных премьер-министром Албании Эди Рамой и «премьер-министром» Косово Альбином Курти были договоренности о о создании Координационного секретариата, о режиме местного пересечения границы и открытии погранперехода «Шиштавец -Кукес-Криушевц-Драгаш». Также были приняты решения о начале строительства железной дороги «Дуррес-Приштина», и о взаимном признании дипломов, сертификатов и ученых степеней, выданных образовательными учреждениями Албании и Косово.

После встречи представитель косовских сепаратистов Альбин Курти отметил, что жители Албании и косовары «подобны дубу с двумя ветвями».

«Было бы глупо говорить, что мы разделенная нация, потому что если сказать, что вы привержены национальному единству, вы будете выглядеть националистом. Поэтому давайте говорить, как дипломаты, а работать как патриоты», – заявил «премьер» Косово.

В свою очередь премьер-министр Албании Эди Рама был менее политкорректен.

«Если вы гипотетически спросите меня о референдуме по объединению Албании с Косово, то я бы на нем открыто проголосовал «за». Если вы спросите меня, когда и как произойдет это – я не отвечу, но то, что это произойдет однажды, я отвечу – да!», – сказал лидер Албании.

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