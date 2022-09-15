Албанский премьер заступился за Сербию

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Премьер-министр Албании Эди Рама неожиданно заявил, что Сербия не должна подвергаться дальнейшему давлению со стороны западных стран из-за своей позиции в отношении санкций против России.

Поводом для таких слов послужили постоянные претензии ЕС и США к официальному Белграду, которому буквально «выворачивают руки», требуя ввести рестрикции в отношении Москвы. При этом президент Александр Вучич периодически дает ясно понять – этого не будет.

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«Не должно быть дальнейшего давления на Сербию в связи с санкциями против России, потому что эта страна не может выжить без поддержки Москвы. Кроме того, нельзя забывать, что Белград уже трижды голосовал в ООН против России, что является большой неожиданностью. Это показывает, что существует сильное стремление Белграда к интеграции в ЕС», — сказал Рама в интервью венской ежедневной газете, сообщает Tanjug.

Он подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы не допустить потенциальных угроз с Балкан.

Это, поясняет он, относится прежде всего к Сербии, Черногории, Северной Македонии и Республике Сербской, где, по его словам, Кремль имеет «сильное влияние».

Что касается переговоров о вступлении Албании в ЕС, он оценил, что это будет нелегкий путь.

Говоря о создании базы НАТО в Дурресе, он пояснил, что это связано со строительством современного торгового порта за пределами города.

«Мы тесно сотрудничаем с НАТО, чтобы создать эту базу. Эта база у входа в Адриатику важна для Албании и важна для безопасности всего региона. На данный момент мы все еще в начале проекта», — сказал Рама.