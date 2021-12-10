Албанский президент озабочен масштабами производства наркотиков в стране

10.12.2021  14:36 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Албания, Балканы, Дзен, Криминал, Политика, Турция


На задержание в окрестностях турецкого Измира рекордной партии гашиша, прибывшей туда морем из Албании, отреагировал президент этой страны Илир Мета.

Об этом албанский президент написал на своей странице в фейсбук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На задержание в окрестностях турецкого Измира рекордной партии гашиша, прибывшей туда морем из Албании,...

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«Я с большой тревогой следил за новостями об изъятии рекордного количества наркотиков недалеко от Измира в Турции, которые прибыли туда морем из Албании, – сообщил Мета. – Объем в 1,5 тонны наркотиков – это одна из крупнейших партий поставленных морским путем из Албании в Турцию, что указывает на то, что производство гашиша из нового вида конопли и его контрабанда организованными преступными группировками продолжается в нашей стране».

Албанский президент также обратился к компетентным органам с призывом объединиться в борьбе с наркопреступностью, которая бьет по международной репутации государства.

«Я призываю правительство, полицию и спецслужбы продемонстрировать необходимую политическую волю, а также укрепить профессиональные возможности и сотрудничество в этой области, чтобы предотвратить такие случаи, которые заносят наше государство в черные списки. Я требую полного и фундаментального расследования этой преступной торговли и приведения к правосудию всех, кто стоит за этим. Призываю парламент усилить свою роль в мониторинге борьбы с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью», – заявил Мета.

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