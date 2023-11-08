Албанский спикер парламента Северной Македонии лоббирует признание Косово Украиной

Алексей Топоров.  
08.11.2023 10:22
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Косово, Политика, Северная Македония, Украина


Президент Собрания Северной Македонии, этнический албанец Талат Джафери заявил, что у Украины есть потенциал «положительно подумать» о признании независимости Косово.

Об этом он сообщил Teve1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Собрания Северной Македонии, этнический албанец Талат Джафери заявил, что у Украины есть потенциал...

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Джафери заявил, что в настоящее время из-за состояния войны у Украины нет возможности плотно заниматься вопросом признания Косово, но добавил, что Киев могут «подумать о признании Косово в определенной временной перспективе».

«В данный момент они не могут позволить себе роскошь заниматься этим вопросом, но я все еще думаю, что у них есть потенциал позитивно подумать об этом вопросе», – отметил спикер Собрания Северной Македонии.

По его словам, пока необходим и адекватный ответ Косово на события в Украине.

«Событиям следует дать оценку, действия Российской Федерации осудить и оказать поддержку Украине. Это отправная точка официальных контактов между двумя странами, несмотря на то, что они официально пока не признали друг друга», – сказал политик.

Джафери известен тем, что, будучи командиром армии Македонии, во время столкновений с албанскими сепаратистами в 2001 году дезертировал и перешел на сторону сепаратистской «Армии национального освобождения» (UÇK) под позывным «командир Форино». В результате инициированного Западом Охридского соглашения, не позволившего Македонии разгромить албанских боевиков, был амнистирован и впоследствии стал министром обороны страны.

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