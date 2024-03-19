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Председатель оппозиционной партии «Альянс для албанцев» Арбен Таравари (на фото) опроверг обвинения правящей албанской партии «Демократический союз за интеграцию» (DUI) в российском влиянии на неё.

Характерно, что внутриалбанская политическая склока проходит в Северной Македонии – стране с пока еще славянским большинством, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Таравари также прокомментировал слова спецпредставителя США на Балканах Габриэля Эскобара, который заявил, что разочарован «правительством» соседнего Косово и его председателем Альбином Курти, и что это разочарование поддерживает и ЕС.

При этом Курти обнаглел настолько, что со своим косовским паналбанским движением «Самоопределение» в союзе с албанской оппозицией предполагал идти на парламентские выборы в Северной Македонии. Но отказался от этой затеи после возмущения руководства страны, которое увидели в этом вмешательство во внутренние дела македонского государства – но только после осуждения со стороны представителей Запада.

«У нас фантастические отношения с посольствами всех стран, что представлены в Македонии. Они останутся такими и дальше. Я не знаю, какие недоразумения существуют в Косово, однако господин Курти имеет огромное влияние в Македонии. Он является образцом честного и некоррумпированного политика. Я думаю, что Курти в этом плане является лучшим примером для всех Западных Балкан», – вещал Таравари.

Также он отреагировал на обвинения правящей албанской партии DUI в том, что албанская оппозиция Северной Македонии находится под российским влиянием.

«Ничего подобного быть не может. Если есть здесь кто-то, кто близок к Сербии, особенно из албанских партий, то я думаю, что DUI — самая близкая из всех. Я не верю, что какая-либо другая албанская партия имеет связи с Сербией. Поэтому эти обвинения необоснованны и нелогичны», – огрызался оппозиционный албанский политик.

Напомним, что в январе этого года премьер-министром Северной Македонии стал представитель DUI, этнический албанец Талат Джафери. Тот известен тем, что, будучи командиром армии Македонии, во время столкновений с албанскими сепаратистами в 2001 году дезертировал и перешел на сторону сепаратистской «Армии национального освобождения» (UÇK) под позывным «командир Форино».

В результате инициированного Западом Охридского соглашения, не позволившего Македонии полностью разгромить албанских боевиков, был амнистирован и впоследствии стал министром обороны страны, а затем и спикером Собрания. До того, как к власти в результате местного майдана пришла прозападная коалиция либералов и албанцев, Джафери на своем автомобиле въехал в толпу протестующих патриотов, тогда по счастью никто не пострадал.

По данным переписи 2021 года, албанцы составляют 24,3% населения Северной Македонии, но при поддержке Запада становятся все более весомым фактором в жизни страны, поскольку при помощи их этнически-кланового радикализма Новому Мировому Порядку удается держать в кулаке славянское православное большинство этого государства.