Алчный Бабченко боится набега лощёных московских либералов на русскоязычные украинские телеканалы

31.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Возвращение русскоязычного телевидения чревато для Украины десантом из российских политологов-либералов, который высадится в Киеве, чтобы есть хлеб беглых конкурентов и возвращать страну «в орбиту Империи».

Такие опасения на своей странице в «Facebook» выразил бежавший на Украину российский либерал Аркадий Бабченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как к власти приходят те, кто работает в рейдерстве – в стране сразу начинают рейдерить. Когда к власти приходит держатель металлургических заводов и авиакомпании – в стране сразу начинают кошмарить индийский металлургический завод и авиакомпанию.

А когда к власти приходит команда русскоязычных телепродюсеров – в стране сразу начинаются проблемы у кинотеатров и создаются русскоязычные каналы. Мне сорок два года. К этому возрасту я уже слабо верю в такие совпадения.

Что-то я сильно сомневаюсь, что на русскоязычном канале за влияние на умы показывали бы мой «Запоребрик». Что-то мне подсказывает, что там, скорее будут, «Сваты», «Лига смеха», «Вечерний квартал» и «Ржевский против Наполеона». Или как его там», – написал либерал.

«Я слишком хорошо помню ту землю на Институтской, которая еще через сутки не успела впитать кровь, и как моя нога провалилась в эту полуземлю-полукровь. И ту тумбу, которую ковырял снайпер. И те тела, укрытые детскими одеялками на площади у «Козацького».

Я слишком хорошо помню цену Майдана, чтобы участвовать в реверсной русификации страны, чтобы возвращать её обратно в орбиту Империи, которая положила столько жизней, чтобы из этой орбиты вырваться.

Мои проблемы – второстепенны. Существование независимой суверенной Украины важнее, чем мои заработки и моя карьера.

Вот почему я, беженец, понимаю это, а значительная часть украинцев – нет?

Почему мне, не говорящему по-украински, нужна украиноязычная Украина, а значительной части украинцев – нет? Почему? Украина опять хочет вернуть русскоязычное телевидение», – причитал Бабченко.

Кроме того, беглый либерал отметил явное оживление в среде своих бывших русских единомышленников.

«Украинцы. С кем поспорить, что на русскоязычном канале вас теперь уму-разуму Стасик Белковский учить будет (известный поддержкой «оранжевой революции» и Евромайдана российский либеральный политтехнолог – ред.)?

А вообще, в среде русских либералов прям оживление. Все обсуждают новый кусок пирога, который можно будет откусить в Киеве. Открывается новое окно возможностей! Думаю, ждите в ближайшем будущем десант из россиян-политологов. Они вам в телевизоре все расскажут. Запомните этот твит», – написал Аркадий Бабченко.