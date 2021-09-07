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07.09.2021 08:39 (Мск),

Москва, Олег Кравцов

 
Дзен, Нефть, Россия, Экономика, Энергетика
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Алекперов: «Впервые за 50 лет нам пришлось останавливать скважины»

Решение нефтедобывающих стран сократить добычу стало болезненным для российских компаний. Об этом, передает корреспондент...

Решение нефтедобывающих стран сократить добычу стало болезненным для российских компаний.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил президент российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

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У него поинтересовались, какая концепция в рамках ОПЕК+ кажется ему более верной, поддерживать цену на нефть или больше добывать.

«Я считаю, что согласованность действий дает наилучшую эффективность. Мы несем ответственность за стабильное обеспечение мира энергоносителями по доступной цене: мы должны этот продукт поставить в ту точку, где он востребован. Соглашение ОПЕК+ дает возможность нашим потребителям быть уверенным, что не будет резкого роста цены, потому что есть резервы, чтобы не допустить этого», – сказал собеседник издания.

«Конечно, соглашение привело к тому, что я впервые более чем за 50 лет работы в отрасли давал команду на остановку скважин. Такой практики вообще не было никогда, ни в Советском Союзе, ни в России: у нас всегда была цель, и мы ориентировали на это свои коллективы — добыть как можно больше. Поэтому для нас, патриотов отрасли, это был очень болезненный переход», – признал Алекперов.

При этом он считает, что соглашение ОПЕК+ будет действовать долгие годы.

С 1 мая прошлого года участники сделки ОПЕК+, крупнейшие из которых Россия и Саудовская Аравия, приняли решение сократить на два года добычу нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки.

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