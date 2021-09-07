Алекперов: «Впервые за 50 лет нам пришлось останавливать скважины»

Решение нефтедобывающих стран сократить добычу стало болезненным для российских компаний.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил президент российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

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У него поинтересовались, какая концепция в рамках ОПЕК+ кажется ему более верной, поддерживать цену на нефть или больше добывать.

«Я считаю, что согласованность действий дает наилучшую эффективность. Мы несем ответственность за стабильное обеспечение мира энергоносителями по доступной цене: мы должны этот продукт поставить в ту точку, где он востребован. Соглашение ОПЕК+ дает возможность нашим потребителям быть уверенным, что не будет резкого роста цены, потому что есть резервы, чтобы не допустить этого», – сказал собеседник издания.

«Конечно, соглашение привело к тому, что я впервые более чем за 50 лет работы в отрасли давал команду на остановку скважин. Такой практики вообще не было никогда, ни в Советском Союзе, ни в России: у нас всегда была цель, и мы ориентировали на это свои коллективы — добыть как можно больше. Поэтому для нас, патриотов отрасли, это был очень болезненный переход», – признал Алекперов.

При этом он считает, что соглашение ОПЕК+ будет действовать долгие годы.

С 1 мая прошлого года участники сделки ОПЕК+, крупнейшие из которых Россия и Саудовская Аравия, приняли решение сократить на два года добычу нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки.