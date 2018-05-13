13.05.2018, Донецк, Александр Че

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Александр Бородай впервые спустя 3,5 года посетил Донбасс

Глава «Союза Добровольцев Донбасса» и экс-премьер-министр ДНР Александр Бородай впервые за 3,5 года приехал в республику для участия в праздничных мероприятиях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе визита Александру Бородаю удалось посетить передовые позиции интернациональной бригады «Пятнашка», пообщаться с её комбригом Олегом Мамиевым («Мамай»), а также съездить на Саур-Могилу.

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Отметим, что летом 2014 года именно на Саур-Могиле происходили одни из самых ожесточённых боёв, в ходе которых высота неоднократно переходила из рук в руки воюющих сторон.

«Был момент, когда сын и отец служили вместе. Сын заступил на ротацию, и начались ожесточённые бои. Отец его подошёл к нашему командиру и говорит: «Давай я пойду сыну помогать». Сын остался жив. Многие бойцы погибли. Потом следующая ротация была. Отец, к сожалению, не вернулся. «Медведь»- очень близкий был для нас. Он дал ребятам такой дух, вызвал огонь на себя, чтобы только противник не захватил эту позицию, а она играла для нас очень большую роль. Это – самая господствующая высота. На тот момент помогали все: и «Оплот» был, и Александр Владимирович всегда помогал, когда начинались ожесточённые бои», – вспоминает Олег Мамиев.

Глава Союза Добровольцев Донбасса поделился своими впечатлениями от поездки на Саур-Могилу.

«Я не был здесь три с половиной года. С тех пор утекло много воды. Самое главное, люди, которые погибли здесь и в других местах, отстояли Республику. Она стоит и держится, и я, честно говоря, искренне этому рад. Давно я не был на этой земле, она для меня как родная. Товарищей я здесь потерял, не одного. Мы все здесь потеряли друзей, близких. Но я верю, что это всё было не зря, а то, что ещё будет – всё впереди. Война ещё не закончена. То, что Республика есть, это уже наша большая победа. Ну а основная победа ещё впереди, и я в этом уверен», – рассказал он.

Напомним, ранее корреспондент «ПолитНавигатора» передавал о том, что глава ДНР Александр Захарченко присвоил Александру Бородаю звание «почётного гражданина ДНР».