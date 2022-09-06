Александр Чаленко из Запорожской области: Всё, здесь Россия, русская земля!

Новости Украины

Известный журналист Александр Чаленко побывал в Энергодаре – городе атомщиков, работающих на Запорожской АЭС.

Чаленко рассказал «ПолитНавигатору», какие настроения у местных жителей, и готово ли население к референдуму о воссоединении с Россией.

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ПН: Какая ситуация в освобожденной части Запорожской области, что говорят люди?

А.Ч: Те, кто готов был говорить, они прямо обвиняют ВСУ в обстрелах. Когда я спрашивал, какие могут быть причины, то люди говорят, что таким образом Украина хочет сорвать референдум, который должен состояться, в том числе, в Энергодаре. Я проехал по городу, был на АЭС и могу с точностью сказать, что эти снаряды прилетели из-за Днепра, со стороны Никополя, это видно, что били с этой стороны.

ПН: Смог ли приезд комиссии МАГАТЭ остановить обстрелы и обезопасить станцию?

А.Ч: Миссия МАГАТЭ оставила на Запорожской АЭС шесть человек. Они до 5-го числа были, потом уехали и оставили только двух человек. По всей вероятности, эти люди живут то ли на самой ЗАЭС, то ли в городе, но они являются хранителями атомной электростанции, потому что, по всей вероятности, украинцы будут опасаться бить по ней, боясь обвинений, что это делают они.

ПН: Насколько Запорожская область готова к референдуму о воссоединении с Россией?

А.Ч: В общем – да. Энергодар находится за Днепром, там непосредственно фронт не проходит и спокойно можно разместить избирательные участки, но если ВСУ начнут бить в день голосования или накануне, то это будет очевидно, что делают они. Зачем России обстреливать в день голосования, если она сама заинтересована в том, чтобы люди пришли на участки?

В целом, я разговаривал со многими, люди готовы голосовать за Россию. Другие не готовы об этом говорить вслух – ситуация такова, что идет война, и люди не знают, чем это все закончится. Они должны точно убедиться в том, что Россия отсюда не уйдет.

Я разговаривал с людьми и на других освобожденных территориях – люди за нас, подавляющее большинство, или нейтрально относятся. Они готовы принять, но при условии, что здесь будет Россия. Они готовы принять любую власть – украинскую, российскую, но ту, которая точно будет на этой территории.

Здесь все русское – язык, культура, я не слышал даже в селах, чтобы говорили на украинском.

ПН: Что сегодня делает Россия, чтобы убедить местное население, что уходить она не собирается?

А.Ч: Везде российские флаги, просто всюду. Я восемь лет живу в России и такой концентрации российской символики, российских флагов, агитационно-патриотических билбордов на один квадратный метр не видел нигде.

Ты едешь по Запорожской области – от этих билбордов с цитатами Путина, лозунгами «Мы – вместе с Россией», «Мы – один народ» и так далее, от российских флагов, даже столбы выкрашены в цвета российского флага – я такого вообще нигде не видел, ни в России, нигде. Российские флаги на всех учреждениях, на которых только возможно. То есть, жителям дают интенсивно понять, что все – здесь Россия, русская земля. Слово «Украина» как таковое тут вообще отсутствует.

За памятником Судоплатову – выставка, где рассказывается о том, как преобразился Крым после воссоединения с Россией

ПН: Что из себя представляет сегодняшний Мелитополь, который стал столицей освобожденной части Запорожской области?

А.Ч: В России многие думают, что этот край – это хохляцкая земля, населенная чубатыми салоедами, которые плохо живут, все разгромлено, ничего нет. На самом деле, это аккуратные, чистые, великолепнейшие города.

Мелитополь, например, – очень аккуратный, чистый и богатый городок. На первых этажах везде магазины, построены офисные центры, ремонтные мастерские – все очень аккуратно сделано. Работают рестораны – при России бизнесу стало лучше даже, потому что многие налоги исчезли. Причем, кафе и рестораны забиты полностью людьми, в магазинах полно товара, в парке работают аттракционы, много молодежи, мамочки с колясками.

То есть, жизнь в Мелитополе налажена, все работает, полно машин как в Энергодаре, так и в Мелитополе.

ПН: А как обстоят дела с хождением рубля, хватает ли его массы?

А.Ч: Все нормально, ходит две валюты – и гривна, и рубль. Однако, в кафе в Энергодаре я дал рубли, а сдачу мне выдали гривнами, сказали, что сейчас нет рублей. Но расплачиваться ты можешь свободно как гривной, так и рублем.

ПН: В прошлом интервью мы с вами говорили о Мариуполе, который вы посетили после его освобождения. Что изменилось сейчас, можно ли говорить о том, что зиму местные жители проведут без проблем?

А.Ч: Не могу сказать, что будет зимой. Понятное дело, что Мариуполь опустел, многие покинули город. Но первый раз я туда приехал в апреле – город еще грохотал, трупы «азовцев» валялись, надо было ехать по городу очень осторожно. А сейчас смотришь – улицы убраны, завалы разобраны. Если бы не сгоревшие и разрушенные дома, то вы бы не сказали, что еще недавно здесь творился ужас.

Сейчас уже ходит автобус «Санкт-Петербург – Мариуполь». Начали работать кафе, магазины, они все полны людей. Мы встречали там очень много таджиков, армян – это люди из бригад, которые ремонтируют дома, они приехали на работы.

На пляжах очень много народа было. Интересно, что многие радовались тому, что «Азовсталь» снесут. Этот пляж в районе порта, раньше здесь купаться было невозможно – пятна в море, мусор и прочее, а сейчас это все исчезло.

Во многих районах уже дали свет, воду. Если в Донецке воду дают раз в три-шесть дней, то в Мариуполе есть вода, появилась связь. Работает порт, туда заходят корабли, по городу ездят очень много машин. То есть, жизнь постепенно налаживается, жизнь есть.