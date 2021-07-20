Александр Чаленко: Слава Богу, мы не гужвы и не крюковы

20.07.2021, Москва, Сергей Степанов

Новости Украины

Саморазоблачение криптобандеровки Светланы Крюковой и последующее сохранение за ней руководящей должности в издании «Страна», считавшимся главным оппозиционным СМИ на Украине, не вызывает удивления у коллег по цеху, знакомых с ситуацией.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал журналист Александр Чаленко, вынужденный покинуть Киев в 2014 году после победы Евромайдана и ныне работающий в Москве.

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«ПолитНавигатор»: Как вы оцениваете скандал вокруг антироссийского саморазоблачения Крюковой и решения ее начальника Игоря Гужвы сохранить за ней руководящую должность в издании, которое считалось главным рупором оппозиции на Украине? Или такой статус «Страны» – миф? Или, может, критики действительно слишком строги – есть личный блог, а есть работа, и частные высказывания отнюдь не означают, что координатор киевской редакции в ключевой момент подведёт, перейдя на вражескую сторону (как, например, это уже было с редакциями некоторых «дочек» российских СМИ во времена Майданов).

Александр Чаленко: Я прочел в ФБ посты Гужвы, который твердо сказал: мол, не будет увольнять свою подчиненную Крюкову, так как не надо уподобляться Стерненко, зачем травля, зачем этот язык ненависти. Мол, он не может увольнять людей за их убеждения.

Я, читая эти строки, даже не знал – плакать мне или смеяться. Людей, видишь ли, он за убеждения не увольняет. А почему он тогда за убеждения меня уволил из ахметовской «Сегодня» 11 лет назад?

Когда в 2010 году в программе Евгения Киселева «Большая политика» я рассказал, как Анна Герман исключила меня из президентского журналистского пула за то, что я на пресс-конференции Януковича и Медведева в Москве спросил у украинского президента: когда он отменит указ Ющенко о присвоении звания героев Украины Бандере и Шухевичу. Также в той самой передаче я назвал Герман – главой бандеровского подполья на Банковой (напомню, там находится администрация президента).

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Я все это высказал Герман в пятницу поздно вечером, а утром в понедельник Гужва вызвал меня к себе, в кабинет, и предложил искать новую работу. И ни о каком моем праве иметь свое личное мнение он даже не вспомнил.

Мне через некоторое время покойный Бузина рассказывал, что пьяный Гужва ему пояснил причину своего решения тем, что боялся, что ему за меня может влететь от Ахметова. Он боялся, что Герман на него настучит Ринату Леонидовичу.

Летом 2010 года он из-за поднявшейся кампании против него в украинской прессе из-за моего предполагавшегося увольнения и выступлений журналистов «Сегодня», которые публично стали обвинять Гужву в том, что он без их согласия исправляет, как хочет, их тексты, меня оставили в редакции, но чуть позже, осенью, выплатив мне большую компенсацию за молчание (точнее, ее выплатил гендиректор Гильермо Шмит), Гужва меня уволил.

И вот, что интересно. Гужва накатал тогда пресс-релиз по поводу моего увольнения. Среди причин увольнения было названо то, что я выступал за отделение Западной Украины от остальной Украины. Это было сделано специально. Гужва, зная, что 90% киевских журналистов, которые непременно поднимутся на мою защиту, нацики и полунацики, рассчитывал на то, что они, узнав о моих антизападноукраинских убеждениях, не станут меня защищать или, во всяком случае, не будут делать это рьяно. А, может быть, даже и станут на его сторону: мол, молодец главный редактор, погнал из газеты кремлевского наймита.

Об этом пресс-релизе мне рассказал, позвонив мне накануне увольнения по телефону, журналист Миша Ганницкий, который работал в «Сегодня», а потом стал руководителем УНИАН. У него тоже отношения с Гужвой не сложились.

Гильермо Шмит, как рассказал Ганницкий, который имел с гендиректором доверительные отношения, пресс-релиз публиковать запретил.

Потом, когда мы сидели втроем в кабинете Гужвы – я, Гужва и топ-менеджер нашей газеты Валентина Бычковская, он повторил при Вале свои обвинения: ты выступал за отделение Западной Украины от Украины.

Мне было тогда удивительно и смешно именно от него это слышать, так как мы с ним неоднократно это самое отделение триста раз обсуждали. Он мне всегда говорил, что двумя руками за ее отделение. Он был тогда такой непубличный русский националист. Мог напиться, например, в 2005 году и кричать на Банковой: «Если русские идут – значит Ющенко капут!».

В общем, это обвинение Гужвы в мой адрес выглядело примерно так же, как если бы Тягнибок исключил из рядов «Свободы» Ирину Фарион за украинский национализм и любовь к Бандере. Бред, согласитесь.

Насколько вообще практика использования криптобандеровцев себя оправдывает? Могут ведь звучать аргументы – что они в какой-то момент являются полезными попутчиками. Мы помним, как Корчинский провозглашал возвращение в Московский Патриархат и даже пикетировал вместе с Витренко место строительства будущего «патриаршего» собора УГКЦ в Киеве.

Так все криптобандеровцы и просто бандеровцы, которых наняла неумная Партия регионов во главе со своим быдловатым проффесором, сразу после госпереворота в феврале 2014 года перебежали на сторону евромайдана. Вспомним и мерзавца Тараса Черновола, и Дмитра Понамарчука, которого в целях дискредитации руховцев и мэра Киева Александра Омельченко еще в начале нулевых нанимал неформальный руководитель штаба СДПУ (О) Марат Гельман. Понамарчука потом наняли регионалы. Они ж эти криптобандеровцы первые и перебежали в стан врага.

Тут вопрос ведь не в них. Вопрос в людях типа Гужвы, которых мы считали именно пророссийскими деятелями, а не украинцами, ради денег перешедшими на нашу сторону. Ситуация сейчас на Украине такая, что в стороне остаться не удастся. Ты либо с нами, либо с украинцами (под ними я понимаю антирусски политически ориентированных граждан Украины).

Давайте, вспомним, секретаря Донецкого горсовета Колю Левченко. Помните его? В конце нулевых он был самым радикальным пророссийским политиком Украины. Выступал даже не за государственное двуязычие, а за русский как единственный государственный язык. И что потом? А потом он по указке Ахметова стал соединять «братскими узами» Восток и Запад Украины.

Вылилось это сначала в то, что он привез в Донецк бандеровский спектакль «Солодка Даруся» ивано-франковского театра по роману националистки Марии Матиос, а потом во время Русской весны в Донецке угрожал автоматом Павлу Губареву, если он и его товарищи попытаются взять власть в свои руки в городе. Сначала Колю Россия у себя приютила после возбуждения уголовного дела против него хунтой на Украине, а потом он написал хамское письмо Путину и уехал жить в Черногорию, где у него дом.

Вот так и Гужва. Я этого прохиндея знаю 20 лет. Он типа был таким пророссийским, но грань не переходил, потому что понимал, перейдешь – уволят, и хорошая жизнь закончится. А он всегда хотел жить хорошо. Да, за двуязычие, но, когда начинаешь говорить о Новороссии, то тут стоп, он дальше не идет и не разрешает в газете «Сегодня» по этому поводу высказываться.

Если за пророссийскость платят, то почему бы не быть пророссийским. Он ведь из Славянска, начинал как журналист в Донецке в 90-е. Не быть там пророссийским в то время было нельзя. Это был в этом регионе мейнстрим. На нациков там смотрели как на умалишенных. Вот эта пророссийская инерция в нем и продолжается, потому что за нее платят.

Но рано или поздно перед Гужвой встанет выбор: деньги или пророссийскость. Поверьте, он выберет деньги.

И случай ведь с Крюковой не первый. Вспомните, это Гужва нанял на работу на радио «Вести» русофобов Мотю Ганапольского и Сакена Аймурзаева, крестной которого была Наталья Шухевич, дочь Романа Шухевича, а сына Шухевича – Юрия – он всегда ласково называл дядей Юрой. Что Гужва об этом и их русофобии не знал? Знал, конечно. Он, нанимая их, знал, что делал, и знал, что Мотя будет нести в эфире. И этому совершенно не препятствовал.

Известно, что те же самые «адекватники», в частности в Одессе, настаивают, что никакие претензии к ним, находящимся под угрозой репрессий, предъявляться политическими беженцами не могут. И вообще, все мечтающие о Новороссии, ликвидации самостийной Украины, – это «такие же кастрюли, только пророссийские». Что бы вы ответили на такое мнение?

Я знаю, о каком одесском «адекватнике» вы говорите. Я не хочу публично называть его имя. У меня было интересное с ним знакомство. Оно пришлось на 2012 год. Тогда были выборы в Верховную раду, и в Одессе баллотировался его шеф. Шеф хотел примкнуть к Партии регионов. «Адекватник» руководил одесским СМИ. Он решил взять у меня интервью, когда я приехал выступать на телеканале его шефа. Взял. В интервью я критиковал Партию регионов за их соглашательскую позицию.

Вы думаете это интервью вышло? Нет. Нельзя. Это противоречит «политике партии».

Лешу Гончаренко помните? Помните, какой он был пророссийский? А что сейчас?

Проблема «адекватников» заключается в том, что их «адекватность» заканчивается, когда надо сделать выбор: или «уходить на Дон», где тебя ждут неизвестность и неопределенность, и «сражаться с большевиками», как это мы сделали в 2014 году, или остаться в своей теплой постели, но в таком случае нужно, если и не перейти на сторону врага, то занять конформистскую позицию. Вот эта вот декларируемая ими «адекватность» – это и есть конформистская позиция.

Слава Богу, мы не такие, мы не гужвы, не левченки, не гончаренки, и не дай Бог, мы не крюковы.