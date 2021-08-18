Александр Гольц: Портрет либерала-предателя

18.08.2021, Москва, Александр Ростовцев

Август – традиционно жаркий месяц в политической жизни России. В этом году ситуацию внутри страны разогревают надвигающиеся думские выборы.

Для того, чтобы очистить внутренний информационный климат и дать гражданам без внешнего влияния определиться в выборе, российская власть пришла к давно назревшему решению – прихлопнуть или сильно осложнить подрывную деятельность иноагентов.

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В результате, атмосфера в СМИ действительно немного очистилась, но в ответ повысили активность интернет-рупоры и отдельные визгливые деятели.

Если провести конкурс среди наиболее активных «гиен ротационных машин», то пальму первенства можно смело вручать «военному эксперту», заместителю главреда «Ежедневного журнала», соратнику «самого» Каспарова и писателю прогорклой желчью на страницах «Инсайдера», «Открытых медиа», «Репаблик» и других грантоедских медиапомоек, Александру Гольцу.

В своём «Ежедневном журнале» Гольц собрал настоящий паноптикум. Если упомянуть, что в колонки ЕЖ регулярно пописывают такие корифеи и титаны духа, как Шендерович, Митрохин, Рыклин, Подрабинек, Каспаров, Ясин, Болтянская, Сванидзе, то легко можно понять, какое мощное амбре скотного двора исторгают страницы издания.

Что касается господина Гольца, то он принадлежит к наиболее мерзкой категории пропагандистов, представляя собой типичный экземпляр выпрыгнувшего из кирзачей в заморские берцы замполита. В идейном смысле.

Целых 16 лет – с 1980-го по 1996-й Гольц, высунув язык, строчил в ежедневную рубрику «Тема дня» центральной газеты Минобороны СССР, а затем и РФ, в которой освещал важные проблемы внутренней и внешней политики страны, надо полагать, предварительно согласованные с Главным политическим управлением Советской Армии и Флота.

В знаковом для России 1996 году Гольцу переметнулся в другой лагерь, чтобы теперь уже строчить на Российскую армию пасквили в различных либеральных изданиях, информационно обслуживать Каспарова и подписывать цидули «Путин, уходи!»

Рвение на новом поприще замполита-расстриги было замечено, и его отправили повышать квалификацию в Центр международной безопасности и сотрудничества при Стэнфордском университете, где Гольц занимался писульками о реформах Российской армии.

Немного удивляет, что «аналитика» Гольца некоторое время мелькала на страницах журнала Jane’s Defense Weekly, однако, учитывая качество материала бывшего «краснозвездного» щелкопёра, возникает стойкое подозрение, что это был способ оплаты за услуги.

Встречая «обжигающую правду» Гольца на широких просторах интернета и даже иногда пробегая её глазами, невозможно избавиться от мысли, что «болванки» для его статей готовят в какой-то иностранной конторе «независимых расследований», вроде «Беллингкэт».

Дьявол, как всегда, кроется в деталях. Проработав 16 лет в «Красной звезде», пропагандист Гольц не научился даже поверхностно разбираться в терминологии.

К примеру, описывая «тайную войну России в Донбассе», он пишет об участии на стороне ополченцев неких «военнослужащих из 76-й воздушно-штурмовой дивизии».

Грабли в том, что ни в Вооружённых Силах СССР, ни в Российской армии, никогда не было и нет воздушно-штурмовых частей и соединений, но были и есть десантно-штурмовые части. Воздушно-штурмовые дивизии есть в США и Польше, так что косяк в тексте, по-видимому, принадлежит не самому Гольцу, а его иностранному источнику.

Надо сказать, что тексты у Гольца вообще нажористые. К примеру, его материалы о «потерях российских десантников в Донбассе» в точности повторяют организованные по заданию бандеровской безпеки вбросы специально нанятых опарышей, фиксировавших на камеру свежие могилы молодых людей, в которых, как показала независимая проверка, были похоронены гражданские лица.

Достаточно свежая статья Гольца о морском пограничном инциденте у берегов Крыма с британским эсминцем УРО Defender пестрит такими ляпами и откровенной ерундой, что лишний раз убеждаешься: в либеральном сообществе эксперт – каждый суслик в поле агроном.

Весь «аналитический» бред пересказывать нет смысла, но несколько пассажей Гольца заслуживают упоминания. Так, например, «эксперт» считает смехотворным действия двух небольших сторожевиков в месте нарушения границ эсминцем Defender. Мол, британец мог походя утопить эти кораблики, если бы захотел. Корабли российских ВМФ по версии Гольца – «латаное советское старьё», а то, что строится – аварийноопасно и небоеспособно. У американцев, понимаете ли, «совсем другое дело».

«Эксперта» учить – только портить, но ради того, чтобы немного испортить ему настроение, вскользь упомянем, каким дорогостоящим крахом, если не сказать, позором, стал для ВМФ США суперэсминец Zumwalt.

О том, что береговая охрана США и ряда других стран использует для патрулирования небольшие катера с пулемётным вооружением, «специалист» то ли забыл, то ли вообще не в курсе. Его послушать, так в помощь ЧФ и морским пограничникам необходимо было перегнать из Севморпути в Крым пару атомных ледоколов для отпугивания нарушителей.

О том, что корабли-нарушители быстро и легко может атаковать морская авиация, Гольц вообще упустил.

Обратно же, у российских кораблей ракеты «плохие», у англичан, наоборот, «хорошие», а новейшие сверхзвуковые «цирконы» для них вообще не угроза, поскольку, мол, «радиус их действий менее 400 км».

Примечательно, что точной информации о дистанции поражения целей «цирконами» в открытой печати нет. Есть отдельные оценки, в которых предполагается, что таковая достигает не то 400, не то 600 км, хотя по заявлению Путина, «цирконы» эффективны на дистанции более 1000 км.

Если учесть, что официально озвученная активная фаза полёта «цирконов» проходит на высоте 40 – 60 км, этот факт говорит в пользу заявления Путина, поскольку с элементарным курсом геометрии не поспоришь.

Так и возникают «сплетни в виде версий».

Отдельного упоминания заслуживают рассуждения Гольца о статусе Крыма. По его мнению, Россия рискует ввязаться в серьёзный конфликт с НАТО из-за «незаконно аннексированной территории». Мол, инцидента с «Дефендером» даже в истории СССР «не было и нет».

То, что Гольц 16 лет просиживал штаны и перекладывал бумажки в редакции «Красной звезды», не сделало, из него военного эксперта.

Похоже, инцидент 1988 года, когда один советский сторожевик навалом выгнал из наших территориальных вод два американских крейсера, прошли мимо его внимания. А, скорее всего, готовящие для него заготовки «литературные негры» посчитали неудобным упомянуть этот случай.

Неугомонный Гольц продолжает бушевать и заявляет, будто морские границы Крыма признаёт только Россия, так что лезущие через них британцы и остальные натовцы «в своём праве».

О спорном статусе Фолклендских (Мальвинских) островов и Гибралтара, «эксперт», как всегда, скромно умолчал.

Надо заметить, что все, буквально, информационные выпады «военного эксперта» Гольца голословны, а манера подачи их сродни вбросу дохлой кошки в чужой подъезд – «вам с ней и разбираться».

Мы не Гольц и привыкли оперировать фактами. Ну, а портрет «героя дня» только лишний раз даёт пример, какие обитатели заплинтусного пространства пытаются плодить чуму в российском обществе накануне парламентских выборов.