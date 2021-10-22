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22.10.2021 18:45 (Мск), Банги, Иван Добровольский
 
Африка, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Скандал
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Александр Иванов дал ответ журналистам, порочащим российских инструкторов в ЦАР

Александр Иванов, руководитель Содружества офицеров за международную безопасность, высказался по поводу пропагандистской статьи Financial...

Александр Иванов, руководитель Содружества офицеров за международную безопасность, высказался по поводу пропагандистской статьи Financial Times, посвященной обстановке в Центральноафриканской Республике. Материал FT наполнен клеветническими тезисами в отношении работающих в ЦАР российских инструкторов, обучающих местную армию.

Давайте вчитаемся в статью, – предлагает Иванов. – “Они воровали всё, что попадалось им под руку: старую одежду, канистры, бутылки с водой, различные пожитки беднейших людей на земле” – в таких преступлениях обвиняются инструктора, работающие в Банги. Кто-то в здравом уме может поверить в то, что высокооплачиваемые профессионалы, находящиеся в опасной и ответственной командировке, будут таким заниматься?

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По мнению Иванова, сочинять подобное могут только люди, полностью оторванные от реальности.

Также офицер отметил, что тезис о принадлежности российских специалистов к «ЧВК Вагнера» – это современная легенда.

Мой знакомый Максим Шугалей в одном из своих интервью сравнил истории о «ЧВК Вагнера» с популярной английской легендой о благородном Робине Гуде. Да, действительно по миру идёт легенда о десятках тысяч русских, способных решить любые задачи и победить злодеев ради процветания страдающих и нуждающихся. И делают это русские якобы так, чтобы за многие годы их никто не смог увидеть вживую. Это красивая легенда, но насколько она реальна? – отмечает Александр Иванов.

Впрочем, инструкторы из России, работающие с солдатами и офицерами ЦАР, вполне реальны – они неустанно борются за мир на этой многострадальной земле. Иванов, как их представитель, полагает, что заслуги россиян еще будут оценены:

Пусть запад работает на то, чтобы очернить Россию, скоро придёт время, и даже им придётся признать, что русские в ЦАР совершили подвиг ради мира, и они сами будут пытаться вручить нам Нобелевскую премию. Но мы это делали не ради премий, а ради жизни на Земле.

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