Александр Иванов дал ответ журналистам, порочащим российских инструкторов в ЦАР

22.10.2021 18:45 (Мск), Банги, Иван Добровольский

Александр Иванов, руководитель Содружества офицеров за международную безопасность, высказался по поводу пропагандистской статьи Financial Times, посвященной обстановке в Центральноафриканской Республике. Материал FT наполнен клеветническими тезисами в отношении работающих в ЦАР российских инструкторов, обучающих местную армию.

Давайте вчитаемся в статью, – предлагает Иванов. – “Они воровали всё, что попадалось им под руку: старую одежду, канистры, бутылки с водой, различные пожитки беднейших людей на земле” – в таких преступлениях обвиняются инструктора, работающие в Банги. Кто-то в здравом уме может поверить в то, что высокооплачиваемые профессионалы, находящиеся в опасной и ответственной командировке, будут таким заниматься?

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По мнению Иванова, сочинять подобное могут только люди, полностью оторванные от реальности.

Также офицер отметил, что тезис о принадлежности российских специалистов к «ЧВК Вагнера» – это современная легенда.

Мой знакомый Максим Шугалей в одном из своих интервью сравнил истории о «ЧВК Вагнера» с популярной английской легендой о благородном Робине Гуде. Да, действительно по миру идёт легенда о десятках тысяч русских, способных решить любые задачи и победить злодеев ради процветания страдающих и нуждающихся. И делают это русские якобы так, чтобы за многие годы их никто не смог увидеть вживую. Это красивая легенда, но насколько она реальна? – отмечает Александр Иванов.

Впрочем, инструкторы из России, работающие с солдатами и офицерами ЦАР, вполне реальны – они неустанно борются за мир на этой многострадальной земле. Иванов, как их представитель, полагает, что заслуги россиян еще будут оценены:

Пусть запад работает на то, чтобы очернить Россию, скоро придёт время, и даже им придётся признать, что русские в ЦАР совершили подвиг ради мира, и они сами будут пытаться вручить нам Нобелевскую премию. Но мы это делали не ради премий, а ради жизни на Земле.