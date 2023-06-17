Александр Кравченко: Конфликт в Косово, вероятнее всего, близок к завершению

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Конфликт в Косово близится к своему завершению в виде окончательного поражения сербов, руководство которых избрало генеральной линией интеграцию на Запад.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Александр Кравченко, глава организации «Косовский фронт», ветеран боевых действий за сербскую Боснию, получивший там несколько ранений, в том числе и тяжёлое, кавалер сербской медали «За храбрость» первой степени.

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«ПолитНавигатор»: Расскажите немного о себе. Как попали на войну на Балканах, где и когда воевали?

Александр Кравченко: В 1992 году сразу же после армии я получил возможность поехать воевать на Балканы. Основным моим мотивом была идея защиты братьев сербов. Воевал я в составе Второго Русского добровольческого отряда в сербской Боснии. Был тяжело ранен и впоследствии там и остался. В Республике Сербской получил гражданство и учился в университете, вернулся в Россию в 2000 году.

«ПолитНавигатор»: Справедливы ли претензии, что в 90-е Россия бросила сербов?

Александр Кравченко: Россия действительно бросила братьев сербов, если бы Россия была сильной, то никакой бы войны на Балканах вообще не было.

Официальная Россия в тот период не только бросила братьев сербов, но и разрешила геноцид собственного народа, поэтому, конечно же, в этой ситуации никакой помощи сербам или другим страждущим народам она не могла оказать.

Как оцениваете нынешнюю ситуацию – продолжающиеся уступки Белграда по Косово на фоне агрессивных шагов Приштины? Есть ли силы у Сербии сейчас защитить славянское население анклавов, и чем может помочь Россия в условиях отсутствия общих границ?

Конфликт в Косово, вероятнее всего, близок к своему завершению. Сербы терпят поражение за поражением, это происходит, потому что они полностью доверились Западу в решении этого конфликта и поставили своей целью интеграцию в западные структуры. Самая главная слабость сербов на сегодняшний день – низкая рождаемость. И большое количество людей, которые стремятся уехать на Запад, там устроиться в жизнь.

Возможно, ключ решения косовской проблемы лежит в Москве, т.е. в России. От того, сможет ли Россия победить в СВО и сможет ли она в ближайшее время возродиться на основе традиционных ценностей, зависит не только будущее России, но и будущее Балкан.

Как в целом можно охарактеризовать политику сербского президента Вучича? Его защитники говорят, что он делает максимум в условиях положения, в котором находится Сербия, и просто вынужден маневрировать. Другие же видят в многовекторности повторение судьбы Януковича.

Президент Сербии делает всё, что возможно, но его возможности крайне ограничены. Страна находится фактически на осадном положении. Из-за ситуации на Косово, из-за давления Запада, из-за отсутствия, по объективным причинам, поддержки России.

Внешне выглядит так, будто Милорад Додик занимает более бескомпромиссную позицию в споре с Западом. Это так? Как вы видите перспективу развития замороженного конфликта вокруг сербских земель в БиГ?

Позиция Додика определяется общей ситуацией в сербской Боснии. Народ там более стойкий, более бескомпромиссно готов защищать свои интересы. Безусловно, Босния и Герцеговина является взрывоопасным регионом. И к этому взрыву в этой стране опять же толкает Запад, используя противоречие между народами БиГ. Сербы Боснии понимают, что от их сопротивления зависит их выживание, поэтому они более твёрдые, более бескомпромиссные, а также среди них очень сильна вера в то, что Россия им поможет.

Какие параллели видите между событиями на Балканах и нынешней СВО? Как считаете, почему СВО не получилась стремительной спецоперацией, а вылилась в масштабную длительную войну? Как достичь победы?

Война с Западом не прекращалась после окончания Холодной войны, и вопрос о том, когда произойдёт открытый конфликт, было лишь вопросом времени. Сразу же после начала бомбардировок Югославии в 1999 году необходимо было начать масштабную качественную подготовку к войне, но этого не было сделано. Наша армия также не была должным образом подготовлена к такому вооружённому конфликту, и это является главной из причин затяжной войны.

Кроме того, были допущены многие ошибки политического плана. В частности, на Украине не было создано мощной прорусской политической силы, а её необходимо было готовить и поддерживать.

И такую прорусскую силу нужно было готовить не только на Украине, но и в Сербии, а также других близких и нужных нам странах. И, если бы такие политические силы были, то нам бы сегодня не пришлось так тяжело воевать.]

Надеюсь, что наше политическое руководство сделает необходимые выводы и обратит внимание на те силы, тех людей, которые нас поддерживают в славянских и других странах мира.

Ваша организация присоединилась к движению «Русско-славянское объединение и возрождение». Зачем? Какие перспективы?

Время объединяться всем русским патриотам. А особенно важно объединяться тем группам и организациям, которые работают вне России на основе идеи общеславянского и общеправославного единства.

Объединение нашего «Косовского фронта» с Международным движением «РУСОВ» является важнейшим и перспективным делом. Мы можем совместно дальше двигаться для достижения главной цели – возрождения славян и нашей страны России.