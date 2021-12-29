Александр Матюшин: ДНР выходит на международную арену, признание приближается

Новости Украины

Будет ли война в Донбассе? Какую роль сыграло в подготовке Русской весны движение «Донецкая республика»?

На эти и другие вопросы в интервью «ПолитНавигатору» отвечал основатель и руководитель общественного движения «Русские социалисты Новороссии» Александр Матюшин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Александр, завершается 2021 год. Каким он был для ДНР? Можете сказать, какими были его главные вехи?

– Заканчивающийся год был насыщен событиями, и сразу все назвать нельзя. Могу назвать лишь те вехи, которые лично я считаю важными. В общественно-политическом плане в первую очередь это презентация историко-политической доктрины «Русский Донбасс», где впервые за семь лет существования молодых республик Новороссии была сформирована хоть какая-то внятная, пусть и не до конца детально расписанная, идеология, где чётко указывается, что ЛНР и ДНР являются Русскими национальными государствами.

Несмотря на утверждения многих политиков левого толка, рассказывающих, что в 2014 году народ поднялся за «левый проект», в доктрине четко названа главная цель народного восстания, вошедшего в историю как Русская весна: это русской ирредента. Кстати, в работе по созданию доктрины «Русский Донбасс» принимал участие и я.

Второе яркое политическое событие этого года – это полноценное участие жителей Донбасса, получивших российское гражданство, в выборах в Государственную думу РФ. Напомню, оно проводилось, как через российский портал госуслуг, так и с помощью выездного голосования на территории России. Следствием этого голосования стало избрание в депутаты Госдумы первого руководителя ДНР Александра Бородая, который себя так и позиционирует: депутат от Донбасса.

И третье событие – это долгожданная отмена границ между ДНР и ЛНР, которые долгое время каким-то постмодерновым сюрреализмом разделяли республики, связанные вековыми едиными экономическими связями и общей историей, а также совместной борьбой с военной агрессией Украины за свою свободу.

Что же касается экономической составляющей жизни наших молодых республик, то тут следует назвать уход из ЛДНР бизнесмена Сергея Курченко и начало работы на нашей территории нового инвестора из России – Евгения Юрченко и его компании ЮГМК.

С его приходом перед сотрудниками многих предприятий были погашены многолетние задолженности по зарплате, накопленные предыдущей управляющей компанией. С этого момента стала стабильно выплачиваться текущая зарплата, открываются ранее закрытые по причине невостребованности предприятия, а наша продукция уже полным ходом идёт в Россию. В общем, несмотря на затянувшийся военный конфликт, вступая в Новый 2022 год, у меня все-таки есть надежда на лучшее.

Вы боевой офицер. По вашим ощущениям и информации война в Донбассе, о которой много сегодня говорят на Западе и на Украине, будет?

– Об активизации боевых действий на Донбассе нам говорят уже шесть лет после того, как закончилась неудачная для нас Марьинская операция. Иногда такие предположения возникают не на пустом месте, как это было в случае с зимним военным обострением в районе Авдеевской промки в 2017 году или во время недавнего захвата в серой зоне Старомарьевки украинскими оккупантами. Но на самом деле предсказать, когда начнутся полномасштабные боевые действия, никто не может даже приблизительно. А гадать на кофейной гуще или по полёту птиц не имеет смысла. В любом случае, если Украина начнёт полномасштабную войну, жители молодых республик Новороссии узнают об этом первые.

Недавно вы стали инициатором неформального празднования в Донецке 16-й годовщины создания во времена Ющенко организации «Донецкая республика», которая стояла у истоков провозглашения ДНР и была активной участницей Русской весны. Какова была ваша роль в этой организации?

– Изначально я пришёл в организацию со своими ребятами, которые были нацболами и евразийцами. Так как большинство из них жили в Макеевке, то мы создали макеевское отделение «Донецкой республики» или Макеевскую городскую управу, как мы это называли.

Своей молодежи в «Донецкой республике тогда практически не было за исключением человек пяти. Мы существенно омолодили эту организацию, устраивали, в том числе и международные мероприятия с участием донецких, луганских и российских активистов.

Постепенно я стал одним из лидеров «Донецкой республики» и руководителем ее «штурмовиков». Среди ярких мероприятий, которые прошли либо с моим участием, либо которые я организовывал еще до Русской весны, можно назвать Русские марши, регулярная раздача георгиевских ленточек ко Дню Победы и, конечно же, празднование Дня создания Донецко-Криворожской республики.

Вообще всем интересующимся рекомендую посетить группу «Донецкая республика», которая существует с 2008 года в социальной сети ВКонтакте. Там вы найдёте множество фотографий с моим участием в мероприятиях.

Почему Андрей Пургин, бывший одним из лидеров «Донецкой республики», так на вас осерчал из-за празднования этой даты? Согласны ли вы были с его негативными замечаниями в ваш и других участников мероприятия адрес? Что вообще происходит с Пургиным?

– Андрей Евгеньевич, который в 2015 году еще при Захарченко был отстранен от власти, давно не влияет ни на какие процессы в нашей Республике. Конечно же, он огорчается, когда пытаются отобрать у него то, что он считает своим по праву. Да, действительно, он был одним из тех, на кого в 2005 году были зарегистрированы, как городская, так и областная общественные организации «Донецкая республика».

Да, действительно, он принимал активное участие в создании и в работе этой организации и из своих средств финансировал ее деятельность. Но, если посмотреть на фотографии в той же группе «Донецкая республика», уже к концу «нулевых» его практически нет на всех наших уличных мероприятиях, и если его можно увидеть на них, то только, по меткому выражению одного нашего соратника, «с пакетиком на парапетике».

Превознося свой вклад в движение «Донецкая республика», Андрей Евгеньевич забывает, что движение только лишь из одного его не складывался. Над созданиям этого движа трудились многие люди.

Что же касается того титула, которым его наградили некоторые недалёкие журналисты, назвав его «отцом-основателем ДНР» (против этого он отнюдь не протестует, теша свое мещанское самолюбие и неуталенную манию величая), забывая при этом, что основателем ДНР является донецкий народ. Если бы дончане нас не поддержали, то висеть бы нам всем рядышком на одном столбе.

Что же касается его замечаний и обвинений в мой адрес, я бы рекомендовал ему прочитать его же интервью, которые он давал три и более лет назад, и в которых он меня характеризует как одного из самых ярких представителей дореволюционного движения «Донецкая республика» и «человека, без которого не состоялся бы захват ОГА».

Этой же оценки моего вклада в донецкий движ как до, так и во время Русской весны, придерживаются и украинские пропагандисты, в том числе и хорошо знакомый нам двоим уроженец Макеевки Денис Казанский.

В настоящий момент вы сотрудничаете с нынешней общественной организацией «Донецкая республика» и ее руководителем Алексеем Муратовым? Что думаете о подписании ею в Сирии договора о сотрудничестве с партией Башара Асада?

– Да, конечно. Мы наладили в прошлом году сотрудничество с ОД «Донецкая республика» и Алексеем Валентиновичем лично. Ведь занимаясь общественно-политической деятельностью, невозможно не взаимодействовать с официальными структурами, иначе так никогда не вылезешь из маргинального болота, и вся наша активность в деле помощи жителям нашей молодой республики так и останется на уровне воплей в интернете о том, как плохого живётся в ДНР, и какие нехорошие у нас чиновники во власти.

Этого, к сожалению, не могут понять большинство тех, кто остался вне официальной политики, поэтому действия нашей квазиоппозиции сводятся лишь к критике любого действия правительства и главы ДНР.

Навскидку результатом нашего сотрудничества с Алексеем Муратовым, ОДДР и главой ДНР Денисом Пушилиным могу назвать реализацию нескольких дел.

Первое, расселение жильцов общежития, находящегося в Донецке по адресу улица Куйбышева 31 Б, где жильцам грозило выселение на улицу вследствие не до конца продуманного проекта превращения этого общежития в общежитие для курсантов МГБ.

Вторым могу назвать, конечно же, помощь Надежде Козловой. Напомню, это девушка из Артемовска, которая при попытке ее изнасилования украинскими карателями подорвала себя и их гранатой, отправив двух оккупантов на свидание к Бандере. Сама Надя получила множественные ранения и уголовный срок на Украине.

В результате обмена оказалась с малолетней дочерью в Донецке, где ее поселили в одно из общежитий мединститута. Ей нужна была операция. Она не имела банальных бытовых удобств. Благодаря тому, что мы узнали об ее истории, и личному вмешательству в её судьбу Алексея Валентиновича, волонтёры привезли ей и установили стиральную машину, другую бытовую технику, вещи и продукты питания. Были найдены финансы на необходимый ей для операции протез-костыль. Сейчас она готовится к операции.

И третий пункт, это получение Ириной Воронцовой паспорта ДНР. Ирина один из ветеранов национал-большевистского движения на Украине. Еще во второй половине «нулевых» противостояла украинским националистам в Киеве. Приезжала в Донецк на акции, которые организовывала «Донецкая республика».

Мы же, активисты «Донецкой республики», принимали участие в акциях, которые организовывала она. Выйдя замуж, она уехала в Петербург. С началом боевых действий она принимала участие в сборе и доставке гуманитарной помощи сражающемуся Донбассу, а ее муж воевал в батальоне «Пятнашка». С окончанием активных боевых действий оба вернулись домой, в Петербург.

За то, что Ира находилась рядом с проводимой нацболами несанкционированной акции в честь 100-летия Октябрьской революции, ее лишили российского РВП. Последовали долгие три года судов, но РВП ей так и не вернули, и ей грозила выдача на Украину, ведь она по-прежнему оставалась гражданкой этой страны.

В сложившихся обстоятельствах через ОД «Донецкая республика» был получен пропуск на пересечение Ириной границы ДНР. Мы обратились с просьбой предоставить ей паспорт ДНР к Главе республики. Денис Владимирович её удовлетворил. В итоге 5 октября Ирина получила паспорт ДНР и подала заявление на российское гражданство.

Что же касается подписания договора о сотрудничестве между ОД «Донецкая республика» и БААС, то по факту это фактически признание нашей республики. Пусть и неформальное. Это говорит о том, что ДНР выходит на международную арену, и признание Республики приближается с каждым днём.