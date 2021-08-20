Александр Рар: «Меркель осознала важность возобновления стратегического диалога с РФ»

20.08.2021 11:56 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Канцлера Германии Ангела Меркель едет в Москву, понимая, что без России невозможно решить ряда международных проблем.

Об этом, передает корреспондент» «ПолитНавигатор», в своем телегарм-канале пишет немецкий политолог Александр Рар.

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«Меркель едет в Москву не просто сказать Путину «до свиданья». Нет, она понимает, что с Россией нужно воссоздать стратегический диалог, особенно в сфере международной безопасности. Проблему Афганистана Америка уже решать не сможет. Европа не представляет себя актором на международной арене без США. Придется перестраиваться. Без содействия России Европе на Ближнем Востоке не на что надеяться», – считает Рар.

По его словам, немецкие элиты, в отличие от Меркель, еще не осознают этого, а СМИ Германии перед визитом вспоминают только плохое о России.

«Работают на Западе очень серьезные силы над тем, чтобы не было при приемнике Меркель никакого сближения с Москвой. От Макрона, который раньше высказывался за улучшение стратегических связей с Москвой, давно ничего не слышно», – обращает внимание политолог.

Он убежден, что Германия лишилась своего стратегического мышления в геополитике.

«Вместо того, чтобы, как это делает Меркель, понять и переосмыслить мировой порядок и ситуацию на Ближнем Востоке, немецкие элиты погрязли в обоюдных обвинений, какое из немецких учреждений ответственно за провал миссии в Афганистане. Идет сплошная ругань своих министров за то, что вовремя не вывезли тех афганских граждан, которые за последние годы работали в Афганистане на немецкий бундесвер. Все выглядит так провинциально», – резюмирует Рар.