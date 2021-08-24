Александр Рар: «Меркель шокировала Зеленского и нанесла удар в спину»

24.08.2021 13:17 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Во время своего визита в Киев канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд неприятных для Киева заявлений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Российской газете» заявил немецкий политолог Александр Рар.

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«На самом деле канцлер сделала там весьма жесткие заявления. Во-первых, она объявила, что поставок оружия Киеву не будет. Во-вторых, отвергла идею Зеленского о том, чтобы шефство над Минскими соглашениями перешло к американцам. Напротив, она еще надеется напоследок собрать в Берлине лидеров «нормандской четверки». Очевидно, Меркель хочет спасти свою репутацию как политика, выступавшего одним из архитекторов соглашений», – говорит эксперт.

Он обратил внимание, что в ответ на претензии Киева, требующего от Берлина компенсации за «Северный поток-2», Меркель перевела разговор на тему «зеленой» энергетики., пообещав, что министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер непременно обсудит эту тему с украинскими властями на «Крымской платформе».

«Но это явно не то, чего на Украине ждали от Берлина. Зеленский был в шоке, узнав, что сама Меркель и даже глава немецкого МИДа Хайко Маас «платформу» не посетят – для Киева это известие стало настоящим ударом в спину. Канцлер ясно дала понять, что в нынешних обстоятельствах киевская инициатива совершенно нереалистична и давить на Россию нет смысла», – резюмировал Рар.