Александр Рар: Украинский кризис не заставит Байдена свернуть диалог с Путиным

Новости Украины

Конфликта на границе Украины и России не будет, эскалация сменится разрядкой, как это было во времена более предсказуемой «холодной войны».

Об этом в беседе на Ukrlife.TV заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я осторожно сейчас скажу, потому что я не знаю, в каком направлении будет этот самый конфликт на границе Украины и России. Он очень опасный – мы видим риторику, которая и с той, и с другой стороны сопровождает этот конфликт. Иногда утром просыпаешься, читаешь сводки новостей – и тебе кажется, что это не те времена, которые ты знаешь. Я вырос, во всяком случае, в очень мирное время, несмотря на «холодную войну», на время «холодной войны», кроме как в 1968 году, когда действительно советские танки дошли до Праги, вошли в Чехословакию. Я помню тогда, хотя был ребенком, мне было 8 лет, как все испугались в Европе – что будет дальше. Но за всю эту «холодную войну» в принципе мы не чувствовали искры войны или страха войны, это все было достаточно теоретически – там ракеты, здесь ракеты… были переговоры по разоружению, была, все-таки, разрядка, которая применялась… опять конфронтации, опять началась разрядка, потом она менялась конфронтацией, потом договаривались, потом опять ссорились, но не было такой опасной ситуации, как сейчас, когда действительно может вспыхнуть война между Украиной и Россией, куда, конечно, будут вовлечены (если это будет большая война) другие страны, частично европейские», – отметил он.

«И я не исключаю что, конечно, Китай встанет на сторону России в такой ситуации. Я думаю, что Байден очень хорошо все это понимает, что Россия – соперник, противостоит НАТО, создает свои структуры против Запада, где-то начинает в киберпространстве воевать с Западом. Но в то же самое время, я думаю, что Америка поставила на деэскалацию. Это видно было на встрече в Женеве, и на конференции сейчас в онлайне. И мне кажется, что американцы будут предлагать то, что Байден предложил на самом деле Путину – «давай встретимся в рамках совета «НАТО – Россия», который уже не работает со времен российско-грузинской войны 2008 – это расшатало все отношения России с западом тогда уже. И он хочет возродить это, я так понимаю. Путин согласился. Я думаю, что это правильный путь. Я уже сказал, что даже в 1968 году, после того как СССР вошел в Чехословакию, два года спустя Вили Бранд, немецкий канцлер, начал разрядку с Советским Союзом, и были подписаны все договора, которые означали уже в практическом смысле, что разрядка началась. Потом прошло несколько лет, состоялась конференция ОБСЕ, был пик разрядки и примирения. Я думаю, вот в этих «традициях» много будет и продолжаться. Я надеюсь, что эта встреча США и РФ состоится в начале будущего года», – прогнозирует Рар.