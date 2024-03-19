Александр «Варяг» Матюшин: Можете называть меня черносотенцем, но нам нужна не денацификация, а деукраинизация

Наш собеседник – бывший участник ополчения ДНР старший лейтенант Александр Матюшин, позывной «Варяг», сейчас – работающий в Донецке военкор.

В интервью Александр рассказал о ситуации в республике, об эволюции своих политических взглядов и о необходимости уточнить одну из главных целей СВО – вместо денацификации проводить тотальную деукраинизацию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Скоро 10-я годовщина провозглашения ДНР. Буквально накануне праздновали десятителие Русской весны в Крыму, которому удалось избежать боевых действий, и настроения там однозначны – подавляющее большинство повторили бы свой выбор 2014 года.

А как у вас? Наверное, сложнее остаться при своих убеждениях в условиях войны? Всё же есть разница – или тебя 10 лет бомбят, и когда тебе строят новую инфраструктуру? Много в Донецке разочарованных, ждунов и т.п.?

Напротив, война сплотила наше население и выковала в нем мужества. Погибшие на этой войне, которые есть практически в каждой семье, не дают нам предать те идеи, за которые мы встали в 2014 году. Поэтому и признание молодых республик Новороссии, и последующее начало СВО, и, как логичное продолжение всего этого, берущего свое начало в «Русской весне», наше включение в состав России, большинством наших граждан было принято с настоящим неподдельным восторгом и радостью.

Матюшин и трофейный NLAW. Май 2023 г

Намного больший вред настроениям и лояльности нашими гражданами наносят неповоротливая бюрократическая машина и чиновники, которые стараются выслужиться перед вышестоящим начальством, при этом не забывающие про свой, собственный карман.

Приведу пример из одной только сферы – энергоснабжении. В начале февраля нашим гражданам в Донецке начали рассылать «платёжки» за потребленную электроэнергию, в которой счета в несколько раз превышали реальные. Сразу же, через суды, без уведомления потребителей начали накладывать арест на имущество, а также на денежные средства находящиеся на банковских карточках, и отрезают от энергопотребления.

Когда пытаешься в этом разобраться, работники данной сферы услуг, ссылаясь на некоторую абстрактную «Москву», мол, это там неправильно насчитали. Говорят: «вы сейчас все оплатите, а мы потом потихоньку это спишем».

По итогу выясняется что, сами работники «Энергосбыта» дали информацию неправильно, главный московский офис компании, получивший неверную информацию, соответственно, насчитал повышенные счета и вернул их назад, а страдает простые люди, когда они, вернувшись домой с работы или с передовой, обнаруживают что их жилье отрезано от электричества, или, расплачиваясь в магазине картой, узнают что средств на счету не хватает.

Добавьте к этому сравнительно низкие зарплаты в гражданской сфере и непомерно высокие цены на продукты, порой превышающие московские, и вы получаете агитатора в очереди в «Энергосбыт», призывающего идти к Дому правительства с требованием прекратить беспредел, что чревато прилетом очередного «Хаймарса» или «Точки У» в условленные время и место по скоплению людей, и разговоры с проклятиями в адрес руководства нашей республики.

Не украинские обстрелы и не война подрывают веру в республику и в Россию, а отдельные обнаглевшие и некомпетентные чиновники, почувствовавшие свою безнаказанность в переходный период, установившийся на Донбассе.

Насколько различаются настроения в Донецке и Мариуполе? А в Запорожской и Херсонской области – если посещали – как можете сравнить? Как поменять ситуацию?

Мариуполь, находившийся восемь лет под украинской оккупацией и в условиях агрессивной украинской пропаганды, конечно же, очень сильно отличается от Донецка, и так называемых «ждунов» там намного больше, причем, во всех возрастных группах.

Пока это не особо проявляется, но, тем не менее, в Донецке с начала СВО не было ни одного случая, чтобы нашему солдату в глаза сказали, что он «оккупант» и здесь он никому не нужен. А в Мариуполе такое происходит регулярно, причем «ответка» с нашей стороны выглядит не очень убедительно – оскорбившего нашего солдата всего лишь заставляют извиниться на камеру. Ребят, вы серьезно? Неужели вы думаете, что после этого он начнет любить Россию и уважать нашу армию? Нет. Он затаит злобу и будет выжидать, чтобы нанести уже более серьезный удар.

Что же касается Запорожья, то я туда езжу с периодичностью два – три раза в месяц, привозя туда гуманитарную помощь нашим бойцам, и хочу сказать, что за исключением редких случаев, не встречал грубого отношения к себе или нашим бойцам.

Напротив, сейчас в подразделениях российских «мобиков», сражающихся на Ореховском участке фронта, я все больше и больше добровольцев с освобождённых территорий русского Запорожья.

Ну а недовольные и ждуны будут всегда. И если в составе ВСУ есть несколько подразделений, созданных из граждан России, а ФСБ на территории Великороссии то и дело арестовывает граждан, готовивших теракты, то что уж говорить о территориях освобождённых?

В последнюю гуманитарную поездку на Запорожское направление

В Крыму в 2014 было два противоположных мнения – одни ворчали, что все местные руководители – наследие украинских времен, их надо заменить честными «варягами» с материка. Другим не нравилось, что новое руководство завозило свои команды, и местных отодвинули от управления. А какая ситуация у вас?

Я считаю, что надо совмещать работу – как местных, так и пришлых «варягов». Пришлые не совсем ориентируются в местных реалиях, и чтобы не вышло как в колониальных странах, когда большой белый господин действует в соответствии со своим понятиями о жизни, напрочь отрицая местные обычаи, он должен работать с уроженцами Донбасса и Новороссии. И наоборот, чтобы местные не разводили здесь «кумовщину», их должны контролировать из центра, в том числе и с помощью присланных «варягов».

Это должна быть смешанная система, при которой должны на корню пресекаться любые коррупционные схемы, а также действия, которые в советском прошлом назывались «очковтирательством» и «головокружением от успехов». Только так можно будет построить социально ориентированное общество, и это при условии, что присланные люди будут кристально честными.

Сейчас вы ездите по фронтам с флагом Российской империи, а еще недавно возлагали вместе с коммунистами цветы к памятнику Ленина. В начале Русской весны вы позиционировали себя как русский националист, а в одном из интервью даже назвали «православным фашистом». Так кто же вы, Александр, левый или правый?

– Мой политический путь, как многие знают, действительно был долог и извилист. В разное время я состоял в запрещенной ныне НБП, «Братстве» Корчинского, потом было сотрудничество с Евразийским движением, мое долгое участие в работе движения «Донецкая республика», работа с русской националистической организацией «Русский образ» и сотрудничество со многими другими левыми и правыми организациями.

Очередной антиНАТОвский митинг в Донецке. 2008 год День российского флага. Донецк. 22.08.2011 На Авдеевском участке фронта. Ноябрь 2014 года

С бойцами под Марьинкой. Лето 2022 года “Варяги” в степях Новороссии. 2024 год

Из всего этого, я вынес, самую главную мысль о том, что все эти понятия про «левое» и «правое» в политике весьма условное, и произрастает из седой старины. Все эти «коммунизмы», «нацизмы» и прочие «-измы» интересны лишь прыщавым юнцам, неудачникам по жизни, ученым изучающим их в пыльных библиотеках и циничным политикам, которые на этом зарабатывают огромные деньги.

На самом деле, я себе с трудом представляю коммунистов той или иной страны, которые будут радоваться попаданию своей страны в кабалу к другим странам, а также правых, нормально относящихся к рабским условиям труда своих граждан. Именно поэтому границы между политическим «левым» и политическим «правым» размыты.

Ну, а если «левые» выступают против собственной страны, то они либо предатели, либо политически близорукие люди и им во власти делать ничего, ибо все эти размышления об «интернациональном братстве рабочих всего мира» разбиваются о патриотизм, заложенный в нас на генном уровне. Именно поэтому Сталин и большевики, столкнувшись с суровой реальностью были вынуждены прибегнуть во внутренней и внешней политике, хотя бы внешне, к некоему национал-большевизму, воскресив русский национальный миф, пусть и в красной обертке. Те же, кто с этим был не согласен и продолжал топить за мировую революцию и Интернационал отправились в ИТЛ, получили пулю в затылок или ледоруб в лоб.

Та же проблема, возникает и с «правыми». Какой правый может агитировать за увеличение давления на основную рабочую массу своего народа? Если он так поступает, то он не националист, а правый популист, на службе у крупного барыги, который угнетает его собственный народ. Поэтому выступая, на самом деле, а не словах, за народ правые подсознательно несут левую часть политического, в смысле борьбы за права своего народа. А левые несут на себе и правое, пусть и подсознательно, ратуя за величие своего государства, воспитывая свой, пусть и извращенный, «советский патриотизм».

Не стоит забывать, что в Великую Отечественную войну наши солдаты, еще вчера простые рабочие и крестьяне, представители интеллигенции поднимались в штыковую атаку на врага, покорившего практически всю Европу, с лозунгом: «За Родину! За Сталина!». В первую очередь «За Родину!», а потом уже «За Сталина!».

Что же касается моего высказывания о том, что «православный фашист», то я это сказал, пытаясь научно объяснить свои взгляды на тот момент. Ведь русское Православие – это немногое, связывающее разделенный в результате беловежского предательства русский народ. Условно человек, приехавший из Владивостока или Южно-Сахалинска в Брест или Киев, зайдя в любой храм и услышав тут же церковную службу, что и у него в родном городе, почувствует себя дома, а не в другой, пусть и похожей на его Родину стране. Именно поэтому украинские раскольники пытаются уничтожить Православную Церковь Московского Патриархата на Украине.

Принадлежность к ней, является своеобразным маркером принадлежности к Русскому миру, к самой Русской матрице. Ну, термин «фашист», я применил не в смысле человека, ратующего за расовое превосходство. Я применил его исходя из изначального понимания этого термина, где фашизм является идеей объединения всех слоев народа для совместной работы на величие государства. Всех слоев, и тех, кого раньше называли «пролетариатом», и тех, кто считается капиталистами. Общества, где все классы идут друг другу навстречу, для достижения главной цели – величия государства. «Все для государства, ничего вне государства», такими словами можно выразить тогда мои воззрения.

Хотя, многие и в этом увидят попытки с моей стороны обелить «фашизм» в их понимании. И, конечно же, во времена своего долгого политического пути я приобрел ненависть к украинскому государству и политическому украинству, которая со времен начала войны за свободу Новороссии, на фоне тех военных преступлений что совершает Украина по отношению к русскому народу Новороссии только усиливается с каждым днем.

Давайте уточним об Украине: если отбросить военные преступления, террор по отношению к Донбассу, которые она совершает с 2014 года, почему вы ее так не любите?

Потому что Украина — это целиком и полностью антирусский проект, вся идеология которого строится на русофобии… Само слово Украина должно прочно и навечно войти в лексикон всех русских людей как синоним слов «враг» и «предатель». Сейчас мне многие возразят, а как же этот, отличный от русского, на котором писал Тарас Шевченко и периодически поет Аким Апачев, а как же целый пласт украинской культуры? И, наконец, история этого государства еще со времен Киевской Руси?

Объясняю. То, что вы называете украинским языком, является ничем иным как одним из наречий языка русского, изначально сформировавшегося под влиянием вмешательства внешних факторов, и доведенным до совершенства уже властью большевистской, проводившей политики «украинизации» в рамках борьбы с «великорусским шовинизмом». Кстати, одним из результатов этой борьбы, стало и то, что под этнонимом «русские», стали воспринимать только великорусов, тогда как раньше под этим термином вместе с ними понимались и западнорусы (белорусы) и малорусы (украинцы).

По поводу различия между русским языком и тем, который большинство называет украинским, хочу еще добавить еще пару слов, и думаю, не открою вам большого секрета, сказав, что внутри России, говор носителей русского языка значительно различается в разных регионах, и вот если бы стояла задача выделить каких-нибудь новгородцев или дальневосточников в отдельную нацию то, поверьте, при искусственно созданных условиях при поддержке государства, через полвека большинство местного населения этих регионов говорило бы, на сильно отличающемся от русского, языке и рассказывали бы про свою многовековую историю, возникшую еще до появления Руси. Увы, такова особенности работы политтехнологий в современном мире…

Что касается некой отдельной «украинской» культуры. То вопрос тут еще намного проще, все имеющиеся средневековые письменные источники написаны на литературном общем древнерусском языке, который использовался учеными людьми на всей территории Древнерусского государства и расселения восточных славян. На этом языке, написаны и «Повесть временных лет», и «Слово о полку Игореве», и многие другие произведения, дошедшие до наших дней. Язык этот довольно сильно отличается как от современного русского, так от того, что сейчас называется «украинским».

Более того, я уверен, что язык этот довольно сильно отличался и от разговорного, которым пользовались наши предки, и являлся языком «книжных людей», то есть, ученых, которые в массе своей были монахами, что еще раз подтверждает мой тезис об объединительной роли Церкви в жизни русского народа, в данном случае через общий письменный язык.

Идем далее. Народное творчество. Действительно, события множества былин происходят в Киеве либо на территориях, которые новоявленные украинцы считают своими.

Только, как говорится, есть нюанс. Эти былины сохранились в народной памяти на Севере России, начиная от Москвы, и совершенно были забыты на ее юге, и вновь стали известны на Украине, только благодаря большевикам. Это говорит о том, что коренное население этих земель, знавшие эти былины, по какой-то причине ушло с южнорусских земель на север, а их место заняли народы, не совсем знавшие эту территорию.

И тут возникает народное творчество, которое сейчас выдают за украинское народное, и которое каждый школьник, учившийся в украинской школе, был вынужден заучивать, так называемые думы. Герои этих дум, уже не похожи на древнерусских витязей в богатырских шлемах с окладистой бородой, наоборот, они носят степные усы и степной чуб-«оселедец», столь свойственный для кочевников, да и одеты и вооружены они как кочевники – в шаровары и с саблями. Эталон народного героя тех времен – казак Мамай.

Присмотритесь внимательно к нему. Это ли потомок древнерусского государства? Скорее он похож на потомка хазарского каганата, с которым воевал древнерусский князь Святослав Храбрый, или на другого сына кочевого народа, с которыми не на жизнь, а на смерть боролись жители Руси. И уже в XIX веке на волне пробуждения национального самосознания у европейских народов в Российской империи появляется интерес к народному творчеству, в печати появляется «Энеида» Котляревского и, чуть позже, «Кобзарь» Шевченко, а также целая плеяда писателей на малорусском наречии.

Подчеркиваю, на малорусском наречии. Никакого украинского языка и народа в Российской империи не существовало. Термин «Украина» применялся исключительно в отношении пограничья, а великий русский ученый Михайло Ломоносов насчитывал шестнадцать «украин» на территории империи. Но об этом благополучно забыли такие, как Михайло Грушевский и иже с ними, а также большевики, и уже к концу века ХХ украинцы как отдельная нация, имеющая свою собственную историю, свои, отдельные от русских, культуру и язык, стали восприниматься как существующие априори.

Но, этот псевдоэтнос изначально созданный для отрыва части русского народа усилиями поляков, австрийцев, немцев, большевиков и местных манкуртов, уйдя в самостоятельное плавание, превратился в мутанта, который, заходясь в собственной «русофобии», не только старается уничтожить русских, но и поедает тех, кого называет собственным народом, отправляя их на смерть, для подтверждения своей русофобии, которая собственно и дает жизнь самой украинской идеи.

Именно поэтому я считаю, что само понятие «Украина» и все сопутствующие ей производные должны быть напрочь вычеркнуты из общественного и политического дискурса, и забыты навсегда. Иначе, России вновь и вновь, в каждом своем поколении вынуждена будет воспроизводить СВО на своих юго-западных землях.

А какие действия следует предпринять России конкретно, чтобы СВО на южнорусских землях более не повторялась?

Вы можете называть меня черносотенцем, но я выскажу открыто свое мнение, пусть оно и предельно жесткое. Так вот, я считаю, что, помимо вечного забвения самого понятия «Украина» и всего что с ней связано, необходимо провести некий аналог «денацификации», что происходила на территории Германии после Второй мировой войны, только в более жесткой форме.

Так «денацификация» и так заявлена как одна из целей СВО?! – скажете вы. Верно, подтвержу я и добавлю, что я говорил о подобии тех действий. И назвать ее «де-украинизацией». Каким образом она должна проводиться? Я думаю, помимо исправления учебников истории и самой риторики, где все украинское будет заменено на малороссийское по отношению к сельской культуре и южнорусское по отношению к городской, следует проводить тотальную антиукраинскую пропаганду и жесточайшую русификацию возвращаемых территорий, выявлять всех несогласных и применять к ним реальные уголовные меры наказания. Хватит играть в гуманизм и прочие либеральные штучки. Украинцы принимают их за слабость. Как только проявишь доброту, не доведя до конца «деукраинизацию», они вновь поднимут голову и будут, подобно червям, подтачивать корни русского государства. Поэтому не стоит останавливаться перед выбором методов борьбы с ними. И на каждый их вызов обстрелом или терактом следует отвечать зеркально.

А вообще, первые шаги по деукраинизации следовало начать делать еще много лет назад, не заигрывать с украинством, пока оно еще не окрепло. Но, время ушло, и его не вернуть. Что же касается ДНР, то деукраинизацию надо было начинать с момента провозглашения независимости. Не устраивать пляски вокруг памятника Шевченко в его день рождения, пытаясь показать миру, что «мы не такие», а снести его ко всем чертям. Убрать, даже из факультатива, украинский язык, заменив его, для особо нуждающихся на малорусский.

Так, кстати, делал великий русский киевлянин Василий Шульгин в Одессе, и этот шаг был довольно успешный в плане тогдашней «деукраинизации» Новороссийской губернии ВСЮР. Как только где-то кто-то записал ролик в поддержку Украины, крикнул «Слава Украины» сразу же тянуть по статье сотрудничество с иностранным государством…

Все эти сказки про милых «ивасиков-телесиков» остались в прошлом. Украина и те, кто считают себя ее патриотами, стали орудием в руках глобального западного мира, нацеленного на уничтожение самой России и ее народа. И в этой войне на выживание не может быть место толерантности, кстати, тоже привнесенной с тлетворного Запада.

И нам следует отбросить все эти мысли о том, что подумают на Западе – поверьте, чтобы мы ни делали, они будут нас уважать и прислушиваться к нашему мнение, и примут нас только в одном виде – как униженных и проигравших.

Поэтому нам, русским, необходимо откинуть все эти, навязанные нам западными идеологами, вроде «гуманизма», «пацифизма» и прочих толерантностей, и вести себя, как подобает настоящим строителям самой могущественной континентальной империи.

Поймите, обычно мы беремся за оружие, когда на наши головы падают бомбы, а наших матерей, жен и дочерей насилуют вражеские солдаты. А, чтобы этого не случалось, браться за оружие надо до этого. Вот такая вот логика.