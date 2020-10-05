Александр Вучич предложил Анну Брнабич на должность премьер-министра

05.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич объявил сегодня вечером, что он передал полномочия по формированию нового правительства Сербии бывшему премьер-министру Анне Брнабич.

Народная скупщина, где доминирует пропрезидентская партия, уже поддержавшая выбор Вучича, и ее союзники, с большой степенью вероятности утвердят президентскую кандидатуру, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

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«Анна Брнабич трудолюбива, у нее есть высокие профессиональные и личные качества, и я убежден, что она проявит уважение к разным партиям, будет работать на благо нашей Сербии, – прокомментировал свой выбор Александр Вучич. – Я принял решение в соответствии с интересами Сербии и провозглашенными приоритетами страны. Я ожидаю, что новый премьер-министр обеспечит преемственность политики, проводимой Сербией, потому что, по ее словам, ее нельзя менять каждый год».

Вучич заявил, что путь евроинтеграции Сербии должен быть продолжен, но также должны быть сохранены наилучшие отношения с Россией, Китаем и странами арабского мира. Он также попросил нового премьер-министра продолжить тенденцию к увеличению занятости, заняться улучшением ситуации в сфере здравоохранения и реконструкцией общественных объектов.

Также президент Сербии анонсировал, что лидер Социалистической партии Сербии Ивица Дачич «возглавит политическую часть» нового кабинета, произойдет смена министров, и появятся еще два новых министерства.

«Для меня большая честь служить моей стране, и если Скупщина Сербии проголосует за меня, я буду руководить правительством с самоотверженностью и ответственностью, и буду делать свою работу честно и с любовью», – отреагировала на предложение президента Анна Брнабич.