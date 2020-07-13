13.07.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Беспорядки, Запад, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Сербия, Скандал
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Александр Вучич развенчал домыслы о российском следе в беспорядках в Сербии


Возвратившись с переговоров в Париже, президент Сербии первым делом встретился с послом России, чтобы продемонстрировать, что русско-сербское единство не способны сломать никакие провокации.

Об этом сообщили сербские СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дав накануне интервью телеканалу Pink, Александр Вучич прокомментировал информвбросы сербских и зарубежных «экспертов» о том, что за беспорядками в Сербии стоит Россия. Президент заявил о том, что у него «ни единого доказательства этого».

Но при этом он отметил неуемную деятельность некоторых российских (либеральных – прим. ред.) СМИ, которые наряду с западными льют грязь на руководство Сербии, распространяя домыслы и откровенную клевету. По словам сербского президента он «одинаково не испытывает счастья» от деятельности тех и других.

Сегодня же, чтобы опровергнуть все досужие слухи и домыслы, Александр Вучич встретился с послом Сербии в России Александром Боцан-Харченко, в в ходе разговора с ним поблагодарив президента России Владимира Путина за радушное гостеприимство, которое тот оказал ему в Москве во время его визита по случаю Парада Победы.

Вучич и посол Боцан-Харченко обсудили вопросы реализации конкретных соглашений об укреплении двустороннего сотрудничества. Они также обсудили ситуацию на Западных Балканах, особенно вопрос Косово и Метохии.


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