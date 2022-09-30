Александр Вучич: Сербию и Китай объединяет стальная дружба

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Между Сербией и Китаем существует стальная дружба, и Китай показал, что он наш друг в самые трудные времена.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на приёме в посольстве Китая в Белграде по случаю Национального дня КНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент Сербии поблагодарил Китай за поддержку Сербии в вопросе Косово и Метохии.

«Я бесконечно благодарен китайскому руководству за поддержку, оказанную в вопросе признания Косово и Метохии как части Сербии, за поддержку нашей территориальной целостности, и за то, что это никогда не ставилось под сомнение, несмотря на всё давление», – подчеркнул Вучич.

Он добавил, что отношения с Китаем, поддержка сохранения территориальной целостности Китая и политики единого Китая также никогда не подвергались сомнению.

«Мы можем гордиться нашей дружбой. Я искренне верю, что это стальная дружба», – подчеркнул сербский лидер.

Президент Сербии также отметил, что 10 лет назад в Сербии и не мечтали о том, как много смогут добиться за счет совместной работы и сотрудничества с Китаем. Он отметил, что Китай помог Сербии, купив металлургический комбинат в Смедерево в 2016 году, когда тот терпел огромные убытки.

«Нам не удавалось решить проблему до тех пор, пока председатель Си по приглашению президента Николича не приехал в Смедерево и не пообещал помочь. С тех пор мы обеспечили стабильность для 5700 человек, а также как минимум еще от 10 до 12 тысяч человек, которые сотрудничают с металлургическим заводом HBIS Smederevo, который сегодня является второй компанией в Сербии по объёму экспорта», – сказал Вучич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с сербским коллегой Николой Селаковичем завил, что Китай будет решительно поддерживать Сербию в сохранении ее суверенитета, территориальной целостности, национального достоинства и проведении независимой внешней политики.