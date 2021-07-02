Александр Вучич встретился с главой СВР России Сергеем Нарышкиным

02.07.2021, Белград, Алексей Топоров

В Белграде президент Сербии Александр Вучич и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсудили сотрудничество в области борьбы с терроризмом.

На встрече также присутствовал директор сербской спецслужбы БИА Братислав Гашич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Александр Вучич и Сергей Нарышкин обсудили региональную и глобальную ситуацию в области безопасности, а также сербско-российские отношения и сотрудничество в различных сферах. В частности, собеседники подчеркнули важность сотрудничества между БИА и СВР в борьбе с международным терроризмом, а также необходимость совместной деятельности в сфере разведки и безопасности для успешного реагирования на различные вызовы.

На встрече присутствовал директор БИА (Безбедносно-информативна агенција) – аналога российской ФСБ, Братислав Гашич.

Также сегодня президент Сербии встретился с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым, с которым обсудил дополнительные возможности для развития торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, сотрудничества в области ветеринарии. фитосанитарного контроля, методы улучшения стандартов сельскохозяйственного производства в обеих странах.